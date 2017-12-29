Сводные отряды ЗВО готовы к ликвидации ЧС в экстремальных условиях

В Западном военном округе (ЗВО) проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в ходе тренировки подразделения были подняты по тревоге и переброшены в назначенные районы, где продемонстрировали готовность выполнять задачи в сложных условиях.

Основное внимание уделялось вопросам своевременного сбора сводных отрядов, оснащения их техникой и средствами ликвидации последствий ЧС.

В результате тренировки военнослужащие спасательных команд уложились в определенные нормативы и выполнили поставленные задачи. Кроме того, с ними проведены дополнительные занятия по практическим действиям при проведении инженерной разведки районов с возможной ЧС, эвакуации людей и оказании им медицинской помощи при паводках и наводнениях.

Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа. В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф они первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно удаленных от крупных городов.

Источник: Псковская Лента Новостей