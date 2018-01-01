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Пенсии с 1 января 2018 года вырастут на 3,7 процента

01.01.2018 08:33 ПЛН, Псков

С 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 процента, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году - 2,6 процента. Об этом сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России.

Стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля (в 2017 году - 78,58 рубля, кстати, за четыре года она увеличилась более чем на десять рублей). На сумму новой «цены» коэффициента и будет умножаться число начисленных пенсионных баллов. Еще одним показателем, влияющим на доходы граждан, является фиксированная выплата. Ее величина после индексации составит почти 4983 рубля. За счет индексации средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей, сообщает Пенсионный фонд.

Кроме того, пенсии пересчитают не с 1 февраля, как раньше, а с 1 января. Законопроект об этом был принят Государственной Думой сразу в трех чтениях 15 декабря этого года. После подписания закона президентом страны и официальной публикации, документ вступит в силу. Индексация касается получателей практически всех видов пенсий - по старости, инвалидности, потере кормильца. И не касается, как и в прошлые годы, работающих пенсионеров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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