Приставы призывают псковичей проверить себя на долги, чтобы встретить новогодние каникулы празднично

Чтобы встретить новогодние каникулы празднично, Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области рекомендует жителям региона убедиться, что в отношении них нет исполнительных производств.

До Нового года и новогодних праздников остались считанные дни. Граждане, которые новогодние праздники собрались провести за границей, должны помнить о такой мере принудительного исполнения службы судебных приставов - как ограничение права выезда за пределы РФ. Тем более, что данная мера применяется в рамках социально значимых категорий исполнительных производств.

В целях восстановления временно ограниченных прав на выезд из РФ должников по исполнительным производствам во всех действующих международных аэропортах, наземных пунктах пропуска, а также в территориальных Управлениях ФССП России будет организовано дежурство должностных лиц ФССП.

Информируем граждан, что основанием для принятия решения о необходимости экстренной отмены временного ограничения на выезд должника из РФ будут являться:

наличие информации о нахождении денежных средств, достаточных для погашения задолженности по исполнительному производству, на депозитном счёте структурного подразделений территориального органа ФССП России;

предъявление должником в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации платежного документа о погашении задолженности по исполнительному производству(платежных документов с отметками банка, квитанций терминалов, справок об отсутствии задолженности).

На сегодняшний день, 8,5 тысяч действующих постановлений об ограничении права выезда за границу на сумму свыше 1,8 млрд рублей. Применение данной меры побуждает должников к погашению своих долгов, в результате ими уже оплачено 35 млн. рублей.

Проверьте себя у приставов даже, если Вы недавно оплатили все свои долги, снято ли с Вас ограничение права выезда за пределы РФ. Просим уделить особое внимание, что снятие ограничения занимает определенное время, поэтому об оплате своих долгов необходимо позаботиться заранее.

Напоминаем, что, узнать о том, есть ли у вас долги можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей