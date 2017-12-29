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Более 28 тысяч неработающих великолукских пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 января

29.12.2017 13:15 ПЛН, Псков

В 2018 году страховые пенсии, включая фиксированную выплату, неработающих пенсионеров будут с 1 января увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 руб. (в 2017 году – 78,58 руб.).

Повышение коснулось более 28 тысяч неработающих пенсионеров города и района.

Важно отметить, что у каждого получателя прибавка индивидуальна, в зависимости от размера его страховой пенсии.

Также добавим, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам с учетом темпа роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы исходя из роста потребительских цен за 2017 год.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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