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Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



Назначен новый прокурор Новосокольнического района

29.12.2017 12:24 ПЛН, Псков

Советник юстиции Михаил Паршин приказом генерального прокурора РФ от 28 декабря №1394-к назначен на должность прокурора Новосокольнического района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, Михаил Паршин службу в органах прокуратуры области проходит  с 31 июля 2008 года.

До указанного назначения занимал должность заместителя прокурора Бежаницкого района.

За период службы в прокуратуре зарекомендовал себя дисциплинирован­ным, трудолюбивым, инициативным, квалифицированным прокурорским работником.

Источник: Псковская Лента Новостей



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