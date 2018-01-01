Надежда Вальнер отмечает 60-летие

Известная псковская писательница, руководитель Управления информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного университета, кандидат социологических наук Надежда Вальнер отмечает 60-летие.

Надежда Вальнер родилась 1 января 1958 года в деревне Пахомово Новосокольнического района. Окончила Опочецкое педагогическое училище и Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова. Работала заведующей дошкольным учреждением № 45 «Родничок» города Пскова. Инициатор создания развивающего обучения для детей-дошкольников с помощью педагогов-специалистов: преподавателя иностранного языка, преподавателя изобразительной деятельности, преподавателя хореографии, педагога-психолога. С 1994 года - директор филиала Псковского городского гуманитарного лицея. С 2002 года - директор Псковского областного Центра развития ребенка «Детство».

Была одним из руководителей Псковской областной общественной организации «Союз женских и молодёжных инициатив». С 2001 года - член Псковского филиала общественной палаты в Северо-Западном федеральном округе, с апреля 2003 года - исполнительный директор благотворительного фонда «Забота». Награждена медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи» (2003 год). В последние годы Надежда Вальнер руководит Управлением информационной политики и связей с общественностью Псковского государственного университета.

Надежда Вальнер является соавтором и инициатором издания сборника стихов «Душою к Пушкину причастна», автором серии детских книг «Малышам о Пскове»: «Ольгин град», «Господин Псков», «Псков губернский», «Благословенный Псков». Также Надежд Вальнер - автор книги «Сказ о Пскове», в которую вошли пьесы «Три луча», «Ледовое побоище», «Господарство Псковское», «Вече».

Серия книг «Малышам о Пскове» отмечена Международной национальной секцией по детской литературе в г. Москве, писателем С. В. Михалковым; дипломом «Лучший издательский проект года» в 2008 году в рамках областного этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»; дипломом лауреата за победу во II этапе Всероссийского конкурса в области педагогики на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном федеральном округе в 2008 году. Книга «Благословенный Псков» признана лучшей на VI Международном книжном форуме «Русский запад» в номинации «художественное оформление».

10 июня 2010 года в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля «Сказ о Пскове». Режиссер - Елена Шишло. Спектакль с успехом прошел на Большой сцене театра, на открытой площадке во дворе Поганкиных палат.

5 декабря 2017 года в Пскове состоялся спектакль «Александр Невский - имя России» по мотивам пьесы Надежды Вальнер «Ледовое побоище». Спектакль был поставлен 300-летию Александро-Невской лавры в 2013 году при поддержке правительства Санкт-Петербурга и МСКПОО «Александровское Собрание». Режиссер - народный артист России Валерий Никитенко (театр Комедии им. .Н.П. Акимова). В спектакле задействованы актеры ведущих театров Санкт-Петербурга. Постановка прошла по многим городам России, в том числе в г. Екатеринбурге.

Надежда Вальнер является Почетным работником общего образования Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки от 21.06.2005г. № 485/к-н); занесена в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию г. Пскова» за создание детских книг об истории Пскова и благотворительную деятельность (Решение общественного комитета от 16.10.2003г. Протокол №18); награждена медалью Союза женщин России за большой вклад в улучшении жизни женщин и детей Псковской области (22 октября 2004 года); награждена памятной медалью «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи» ( 5 июня 2003 года); награждена диплом победителя Всероссийской Акции «Я могу» Союза женщин России (22 октября 2004 года); награждена стипендией им. схиархимандрита Иоанна (Маслова) за весомый вклад в дело духовно-нравственного и патриотического воспитания детей историко-патриотического общества «Наследники Александра Невского» (г. Москва, 2004 г.).

Редакция Псковской Ленты Новостей поздравляет Надежду Вальнер с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов и плодотворной деятельности на благо развития опорного ПсковГУ.

Источник: Псковская Лента Новостей