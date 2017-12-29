Еще один новогодний подарок получили воспитанники Пушкиногорской санаторной школы-интерната в рамках проекта «Рождественский ангел»

Несколько лет в Пушкиногорской санаторной школе-интернате успешно реализуется благотворительный проект «Рождественский ангел» австрийской благотворительной организации «Маленькие сердца», по которому воспитанники образовательного учреждения получают индивидуальные подарки к Новому году и Рождеству.

Активную работу в данном направлении ведет президент австрийской благотворительной организации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер при поддержке Псковского регионального отделения Российского Детского Фонда. В преддверии нового года воспитанники школы-интерната получили еще один неожиданный подарок в рамках проекта «Рождественский ангел» - множество пар детских носков различной цветовой гаммы. «Нужность и практичность данных вещей неоспорима, ведь носки – это не только важный предмет гигиены, но и аксессуар школьной формы. Теперь у воспитанников школы-интерната появились новенькие носочки, которыми ребята будут пользоваться ежедневно, а ножки будут чувствовать комфорт при ношении обуви», - отметили в школе. Благодарность спонсорам воспитанники школы-интерната выражают в письмах и рисунках, которые в ближайшее время будут направлены в австрийскую благотворительную организацию «Маленькие сердца».

Напоминаем также, что при поддержке Паскаль Вайер к новому учебному году воспитанники школы-интерната получили новые кровати и постельные принадлежности.

Источник: Псковская Лента Новостей