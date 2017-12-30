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Победители конкурса от Прасковьи Молочковой получили призы и пожелали псковичам оптимизма в наступающем году

30.12.2017 10:08 ПЛН, Псков

 
Победителям конкурса "Репетируем Новый год", организованного Псковским городским молочным заводом и Псковской Лентой Новостей, вручили подарки - продуктовые новогодние наборы с продукцией бренда Прасковья Молочкова. Награждение прошло в пресс-центре ПЛН.
 
 
Элина Тарадайко, предложившая приготовить к Новому году вкусные булочки, призналась, что впервые стала обладательницей подарков от Псковского городского молочного завода. "Мои любимые продукты этой марки - масло и майонез, - рассказала она корреспонденту ПЛН. - Их я всегда использую при подготовке к новогоднему столу, потому что оливье готовлю традиционно  каждый новый год. Ну а молоко пьем все семьей, постоянно". Любимый рецепт Элины - булочки с маслом, орехами и корицей. 
 
Победительница конкурса пожелала псковичам не падать духом и быть оптимистами в новом году, а Псковскому городскому молочному заводу - всего наилучшего и всегда радовать покупателей отличными продуктами и интересными конкурсами.

Источник: Псковская Лента Новостей



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