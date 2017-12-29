Псковичей призывают не допускать выхода детей на лед

Госинспектор Гдовского инспекторского участка №1 Александр Дубченко призывает родителей в период новогодних каникул контролировать досуг своих детей, не допускать выхода детей на лед и не выходить на него самим.

«Будьте примером для своих детей», - призывает он.

Александр Дубченко отметил, что во время заморозков водоемы нашей области покрываются льдом, но непродолжительные минусовые температуры только визуально создают ощущение безопасного льда, который как раз и привлекает детей.

«В связи с этим напоминаем родителям: побеседуйте со своими детьми, расскажите о недопустимости выхода на лед.

Постарайтесь объяснить ребёнку, насколько опасно проверять прочность льда, ударяя по нему ногами. Расскажите и вспомните сами о том, что особенно опасным является лёд, который покрыт толстым слоем снега: в таких местах вода замерзает намного медленнее. Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки: при наступлении на эти места ногой лёд может сразу же треснуть. Соблюдая общепринятые правила поведения на водных объектах, вы сможете обезопасить себя и вашего ребёнка от серьезных опасностей», - призывает госинспектор Гдовского инспекторского участка №1 и напоминает, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 - 10 сантиметров в пресной воде.

Источник: Псковская Лента Новостей