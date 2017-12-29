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7 января в небо Великих Лук поднимутся тепловые аэростаты

29.12.2017 13:34 ПЛН, Псков

Традиционный рождественский подарок приготовили для всех жителей и гостей города великолукские воздухоплаватели. 7 января в 12.00 из крепости состоится общий старт тепловых аэростатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МВВвВЛ-2018.

Как рассказал один из участников рождественской фиесты «Яблоки на снегу», пилот Сергей Никитин, уже получено подтверждение участия трех воздухоплавателей. Он подчеркнул, что старт будет возможным при условии благоприятных погодных условий.

Всех приглашают встретить Рождество вместе с воздухоплавателями.

Источник: Псковская Лента Новостей



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