В Псковской области с 1 января 2018 года повышается МРОТ

В Псковской области подписано трехстороннее соглашение о взаимодействие между администрацией области, профсоюзами и работодателями, а также соглашение о минимальном размере заработной платы на территории региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подписи под документом поставили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова и руководитель некоммерческой организации «Региональный Союз промышленников и предпринимателей Псковской области» Александр Козловский.

Согласно документу, МРОТ для работников государственных учреждений Псковской области и государственных унитарных предприятий области равен МРОТ, установленному федеральным законом; для работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований области - минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом; для работников, работающих на территории Псковской области:

1) в социально ориентированных некоммерческих организациях - минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом;

2) в организациях потребительской кооперации - минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом;

3) у субъектов малого предпринимательства - минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом;

4) у иных работодателей:

для работников, относящихся к основному персоналу, - 11 450 рублей в месяц;

для работников, относящихся к вспомогательному персоналу, - минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом.

Действие настоящего соглашения не распространяется на работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

После заключения соглашения Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области и не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Псковской области, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования, не представили в Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения (Октябрьский просп., д. 27, Псков, 180004) мотивированный письменный отказ присоединиться к нему, то соглашение считается распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования предложения о присоединении к нему и подлежит обязательному исполнению ими. При предоставлении мотивированного письменного отказа присоединиться к соглашению работодатель должен приложить протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации или иным представителем (представительным органом), избранным работниками, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, предусмотренного соглашением.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Документ вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с законом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года); начиная с 2019 года - в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Источник: Псковская Лента Новостей