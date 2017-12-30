Вице-губернатор Александр Кузнецов ждет от 2018 года перезагрузки ЖКХ

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

- Александр Викторович, чем вам запомнился уходящий год? Что было важного для вас, в вашей сфере деятельности?

- Год заканчивается не столь ожидаемо, как хотелось бы. В жилищно-коммунальном хозяйстве остается груз накопленных проблем, которые мы пытаемся расшить. По крайней мере, остается стабильность функционирования системы, и мы с перспективой смотрим на следующий год, как на год, в который хотелось бы провести некую реформу, перезагрузку всех финансово-экономических отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Что касается строительной отрасли, то мы завершаем программу переселения из аварийного жилья. Для нас действительно это очень знаково. Мы не просто завершаем программу, а радуем тех, кто еще в 2012 году проживал в аварийном жилье. Таких практически 4 тысячи человек. Сегодня мы имеем возможность откровенно сказать, что они переехали в безопасные комфортные условия проживания. Кроме того, программа по переселению из аварийного жилья возродила строительство в небольших муниципальных образованиях .Этот момент тоже знаковый и запоминающийся.

- Чего ждете от 2018 года, кроме перезагрузки системы ЖКХ?

- Скажу откровенно, чудес не жду. Жду продолжения начатых программы по строительству жилья и социальных объектов. Сегодня строительная отрасль и все наше население нуждаются в таких объектах. Желаю, чтобы стабильность во всех отраслях сохранялась.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник, есть ли у вас домашний питомец?

- К сожалению, домашнего питомца сейчас нет, так как у членов семьи есть аллергия. Но в детстве был любимый кот, были собаки. Люблю и тех, и других.

- Искусственную или натуральную елку ставите дома?

- Искусственную.

- А почему?

- Когда появились искусственные елки, стало проще - иголки убирать не надо. А вообще из детства помню запах натуральной, свежей ели. Тогда не было специальных приспособлений, ее ставили в банку или делали какие-то крепежи. Потом она стояла, осыпалась. С одной стороны, не хочется уничтожать то, что росло не один год, а с другой - запах живой ели знаком с детства. Еще на днях размышлял над отношением детей к подаркам. Знакомый рассказывал про елки у детей, спрашивал у них, подарили ли подарки, а те ответили: «Нет, только конфеты». А мы в детстве ждали Новый год, потому что лучшим подарком как раз был набор конфет и мандарины с черненькой наклейкой.

Источник: Псковская Лента Новостей