Надеюсь, соглашение о МРОТ даст уверенность и стабильность нашим гражданам - Михаил Ведерников

Соглашение о МРОТ даст уверенность и стабильность жителям Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что сегодня важный день для всей Псковской области, подписываются два соглашения, над которыми велась достаточно серьезная работа.

«Надеюсь, соглашение о минимальном размере оплаты труда в Псковской области даст уверенность и стабильность с тем, чтобы МРОТ была выше и позволяла обеспечивать потребности граждан. Гарантирую, что администрация области будет выдерживать все пункты данного соглашения», - пообещал Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей