Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA Итоги первого года в ГД Надежность, подтвержденная национальным регулятором «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей 100 псковских миллионеров В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора Обзор техносферы
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



Надеюсь, соглашение о МРОТ даст уверенность и стабильность нашим гражданам - Михаил Ведерников

29.12.2017 13:54 ПЛН, Псков

Соглашение о МРОТ даст уверенность и стабильность жителям Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что сегодня важный день для всей Псковской области, подписываются два соглашения, над которыми велась достаточно серьезная работа.

«Надеюсь, соглашение о минимальном размере оплаты труда в Псковской области даст уверенность и стабильность с тем, чтобы МРОТ была выше и позволяла обеспечивать потребности граждан. Гарантирую, что администрация области будет выдерживать все пункты данного соглашения», - пообещал Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь