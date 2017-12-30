Дмитрий Шахов надеется, что Россия станет социальным государством, как положено по Конституции

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

- Дмитрий Владимирович, чем вам запомнился уходящий год? Что было важного лично для вас, региона, мира?

- Прошедший год, конечно же, запомнился сменой губернатора Псковской области. Впервые представители исполнительной власти региона достигли таких высот в российской политике.

Уходящий год оказался непростым для Псковской области, для ее населения. Роста заработных плат и повышения обеспеченности населения Псковской области, к сожалению, не произошло. Мне хотелось бы пожелать нашим властям в следующем году сделать так, чтобы доходы наших жителей шли поступательно вверх.

Также прошлый год ознаменовался тем, что на федеральном уровне у нас прошли достаточно интересные встречи с руководством администрации президента, а именно с Сергеем Кириенко, который действительно показал свою компетентность в вопросах совершенствования деятельности уполномоченных по правам человека в регионах. Он обещал оказать поддержку, потому что понимает, что в достаточно непростое время, когда компетенция российского чиновничества, к сожалению, падает, вопросы защиты прав человек должны выходить на первый план, чтобы люди чувствовали защищенность в лице различных контрольных и надзорных органов, а также тех, кто на государственном уровне обеспечивает защиту прав человека.

- Чего вы еще ожидаете от нового года?

- Я надеюсь, что в следующем году будут более продуманные решения органов власти начиная от муниципальных и заканчивая региональным и федеральным уровнями. Мы, наконец-то, уйдем от так называемого ручного управления. И самое главное, я хотел бы пожелать людям уверенности в себе, проявлять активную жизненную позицию, потому что только она позволит улучшать благосостояние наших жителей, а самое главное - добиваться развития нашего государства на демократической, правовой основе, чтобы действительно оно стало в конце концов, как положено по Конституции, социальным государством, заботящимся о наших гражданах.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы больше любите собак или котов? Есть ли у вас домашний питомец?

- Моя дочь воспитывает двух котов, поэтому сегодня коты у нас в приоритете. Собак я тоже люблю, в детстве всегда подкармливали дворняжек на улице. У меня в молодости были две большие собаки - черный терьер и албанская борзая, поэтому жизнь собак для нас тоже не проходит стороной.

- Искусственную или натуральную елку ставите дома?

- По-разному. В этом году пока раздумываем. Больше склоняемся к натуральной, потому что это вкус детства, родители всегда баловали нас наличием настоящей зеленой елки с запахом, который трудно забыть.

- Пойдете на елочный базар или в лес?

- Скорее всего, на елочный базар.

Источник: Псковская Лента Новостей