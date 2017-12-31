Сегодня: Воскресенье, 31 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Итоги первого года в ГД Надежность, подтвержденная национальным регулятором Распродажа в STRAZA Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей В рубль не верят Выборы: холодильник против телевизора Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы 100 псковских миллионеров
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...85



Работать над тем, чтобы в новом году в России появился новый президент, планируют псковские коммунисты

31.12.2017 10:12 ПЛН, Псков

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

- Петр Васильевич, чем вам запомнился уходящий год? Что было важного лично для вас, региона, мира?

- Прошедший год запомнился тем, что это год 100-летия Великого Октября, мы подвели итоги работы большими торжествами и в районах, и на областном уровне, и в Санкт-Петербурге. Конечно, важным событием стали выборы в местные органы самоуправления, где наше Псковское областное отделение подтвердило звание пока второй политической силы области. В конце года мы отметили 17-летие КПРФ и предложили достойную кандидатуру Павла Грудинина на должность президента. Очень рады, что съезд поддержал его. Теперь мы настойчиво будем работать над тем, чтобы в новом году у нас был новый президент.

- Чего еще ожидаете от 2018 года, кроме нового президента?

- Еще мы ожидаем, что наша программа «Десять шагов к достойной жизни», наконец, воплотится в жизнь. Программа ясная, простая, все ее знают. Никаких усилий не надо, надо только изменить политическую обстановку в нашей области, проявить политическую волю и принять законопроекты, которые предлагает фракция КПРФ. У нас есть источники финансирования бюджета, если их подключить, то весь народ будет жить достойно, не хуже чем в соседней Финляндии.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы больше любите собак или котов? Есть ли у вас домашний питомец?

- Нет, питомцев домашних нет. В Год Собаки хотелось бы пожелать, чтобы нас не очень сильно кусала эта Собака.

- Искусственную или натуральную елку ставите дома?

- Пока дети малые дети были, ставили натуральную, а сейчас искусственную. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 56 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
С Новым 2018 годом!


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь