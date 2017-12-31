Работать над тем, чтобы в новом году в России появился новый президент, планируют псковские коммунисты

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН депутат Псковского областного Собрания, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

- Петр Васильевич, чем вам запомнился уходящий год? Что было важного лично для вас, региона, мира?

- Прошедший год запомнился тем, что это год 100-летия Великого Октября, мы подвели итоги работы большими торжествами и в районах, и на областном уровне, и в Санкт-Петербурге. Конечно, важным событием стали выборы в местные органы самоуправления, где наше Псковское областное отделение подтвердило звание пока второй политической силы области. В конце года мы отметили 17-летие КПРФ и предложили достойную кандидатуру Павла Грудинина на должность президента. Очень рады, что съезд поддержал его. Теперь мы настойчиво будем работать над тем, чтобы в новом году у нас был новый президент.

- Чего еще ожидаете от 2018 года, кроме нового президента?

- Еще мы ожидаем, что наша программа «Десять шагов к достойной жизни», наконец, воплотится в жизнь. Программа ясная, простая, все ее знают. Никаких усилий не надо, надо только изменить политическую обстановку в нашей области, проявить политическую волю и принять законопроекты, которые предлагает фракция КПРФ. У нас есть источники финансирования бюджета, если их подключить, то весь народ будет жить достойно, не хуже чем в соседней Финляндии.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы больше любите собак или котов? Есть ли у вас домашний питомец?

- Нет, питомцев домашних нет. В Год Собаки хотелось бы пожелать, чтобы нас не очень сильно кусала эта Собака.

- Искусственную или натуральную елку ставите дома?

- Пока дети малые дети были, ставили натуральную, а сейчас искусственную.

Источник: Псковская Лента Новостей