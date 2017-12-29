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Александр Козловский о новом соглашении о МРОТ: Мы все понимаем, что люди должны быть обеспечены

29.12.2017 14:02 ПЛН, Псков

«Мы все понимаем, что люди должны быть обеспечены», - такое мнение при подписании соглашения о МРОТ в Псковской области высказал руководитель некоммерческой организации «Региональный Союз промышленников и предпринимателей Псковской области», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Мы поддерживаем подписание соглашения и понимаем, что люди должны быть обеспечены. Этот МРОТ соответствует закону, который подписал сегодня Владимир Путин, а ранее был принят депутатами Госдумы», - подчеркнул он.

«То, что мы вместе подписываем это соглашение, - показатель того, что мы выполняем закон, который был ранее принят», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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