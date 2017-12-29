Ульяна Михайлова предложила Михаилу Ведерникову с января 2018 года начать пересматривать систему оплаты труда бюджетников в Псковской области

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова предложила врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову с января 2018 года начать пересматривать систему оплаты труда бюджетников в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом она заявила во время подписания соглашения о МРОТ в регионе.

Ульяна Михайлова поблагодарила всех социальных партнеров за взаимодействие. «Это соглашение имеют большое значение для профсоюзов, поскольку уже с января 2018 года позволит начать проводить системную работу по изменению локальных актов в трудовых коллективах и муниципальных соглашений в сфере охраны труда», - подчеркнула она.

Лидер псковских профсоюзов также добавила, что облсовпроф в свою очередь берет на себя повышенные обязательства по санаторно-курортному оздоровлению членов профсоюзов в следующем году.

«Есть предложение соглашения подписать, а с января 2018 года вступить в переговорный процесс и рассмотреть систему оплаты труда работников бюджетной сферы», - добавила Ульяна Михайлова.

Источник: Псковская Лента Новостей