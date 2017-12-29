ОНФ выпустил новую книгу «серых» закупочных схем

Проект Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» подготовил новое, четвертое издание «Серой книги». Как сообщает пресс-служба ОНФ, в ней собраны наиболее часто используемые схемы обхода законодательства о закупках. Книга опубликована на официальной странице проекта ОНФ в сети Интернет и включает 32 схемы. С момента выхода первого издания в 2015 г. эксперты Народного фронта выявили 6 новых «серых» методов.

«Это пособие для выявления сомнительных закупок, - пояснил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта. - «Серая книга» в доступной форме и с примерами из жизни разъясняет, в чем заключается та или иная схема, как она работает. И каждый человек - журналист, активист Народного фронта, любой гражданин - с ее помощью может самостоятельно выявить сомнительную закупку по указанным признакам в любой сфере».

В книге «серые» схемы носят «говорящие» названия, отражающие суть механизма, по которому они работают - «Угадай-ка», «Ювелир», «Китайский язык», «Близнецы» и т.д. Каждая схема сопровождается примером – реальной историей закупки. В книге описаны и хитрые запутанные схемы, и примеры открытого нарушения закона.

Одной из новинок, появившихся в «Серой книге», стала схема «Картельщики», рассказала активист проекта ОНФ «За честные закупки» Ольга Хирт. «Работает это так: участники картельного сговора заранее договариваются, кто и в каком конкурсе победит, делят между собой лоты, решают, на сколько будут или не будут снижать первоначально установленную цену. Иногда поделенным оказывается весь рынок, «картельщики» компенсируют друг другу «затраты на создание видимости конкуренции». В нашей практике был случай, когда в одном из регионов шесть индивидуальных предпринимателей поделили между собой рынок поставок питания в школы, детские сады и больницы. В течение шести лет они по очереди выигрывали госконтракты, сменяя друг друга в качестве поставщиков в одних и тех же учреждениях. Снижение от первоначальной цены каждый раз оказывалось минимальным, таким образом картель «съедал» огромные суммы бюджетных денег», - сказала Хирт.

«Мы выявляем именно признаки картелей и сговоров. А дальше информацию передаем в Федеральную антимонопольную службу, и уже они проводят проверки по нашим сигналам, заводят антимонопольные дела, - добавил Антон Гетта. - В этом году заведено 16 дел именно по информации активистов проекта ОНФ «За честные закупки». В 44 регионах идут проверки. Пока единственный федеральный округ, где мы к этому дню не нашли в закупках питания в соцучреждения признаков картелей - это Дальний Восток. В целом у нас сомнительных закупок в сфере питания выявлено на 132 млрд рублей. И все схемы, которыми пользуемся мы, описаны в «Серой книге». Каждый может внести свой вклад в борьбу с коррупцией и расточительством бюджетных средств».

Еще одну недавно выявленную схему активисты ОНФ назвали «Закаленный»: заказчик сначала устраивает «тестовые» аукционы, где в числе участников - «нужный» поставщик. Его задача - выиграть тендер во что бы то ни стало. После этого заказчик начинает проводить основные конкурсы с ограниченным участием, к которым допускает только того, кто выиграл в предыдущих аукционах. А это как раз «дружественная» компания, она и становится единственным участником и выполняет контракт по максимальной цене. С помощью этой схемы в одном из регионов был фактически монополизирован рынок услуг по организации питания в медучреждениях. Победителем становился не тот, кто предлагал наименьшую цену, а тот, кто соответствовал требованию «выиграл на предыдущем аукционе».

Собрать наиболее полную на данный момент информацию активистам проекта ОНФ «За честные закупки», как и прежде, удалось при содействии Федеральной антимонопольной службы. И, как и в предыдущих изданиях, авторы книги отмечают, что, к сожалению, эта книга, скорее всего, будет еще пополняться новыми способами обхода законодательства о закупках.

«В идеале работоспособность таких схем должна пресекаться на уровне единой информационной системы, чтобы не было возможности даже провести закупку на портале с использованием данных инструментов. Мы подготовим печатную версию Серой книги и вышлем в Минфин», - добавил Гетта.

Серую книгу можно прочесть по ссылке>>>

Источник: Псковская Лента Новостей