У совести нет зубов...

У совести нет зубов...

На прошлой неделе встретилась со своей знакомой, которая была удручена и расстроена. «Рухнули», как сейчас говорят, ее деньги - 100 тысяч рублей, положенные в банк, который исчез. Копила всю жизнь на похороны, чтоб детям было легче справиться с дорогими хлопотами, а они очень дорогие. В прошлом такая сумма требовалась в среднем, чтобы провести свадьбу, а сейчас проводить в мир иной по стоимости как свадьба. Погоревали, поохали с ней и решили успокоиться.

Пришла домой, читаю последний выпуск газеты «Аргументы недели», статью «Тайна "списка Титова"». И что же? За 11 месяцев уходящего года олигархи вывезли из страны 28 миллиардов долларов. «Звери алчные, пиявицы ненасытные» - так их охарактеризовал Некрасов. Так было в прошлом, но теперь еще круче. Так вот, в «списке Титова» с десяток банкиров, которые на доверчивых вкладчиках скопили свои миллиарды и уехали покупать дворцы, замки... Один из них купил замок 15 века. Покупают предметы искусства за миллиарды долларов. Люди, лишившиеся честно заработанных денег, переживут! Так уже было не раз. И переживут достойно. А вот каково тем, кто обокрал людей? Говорят, у совести нет зубов, но она может загрызть человека. Это о совестливых, а не о тех, кто живет без чести и совести. Вот они и скитаются на чужбине, прячутся от доверчивых, обманутых ими людей, и никакие замки не оградят их от бесчестия.

С одной стороны, мне жалко их. Видимо, в детстве их никто не любил из самых близких в роду, которые не оказались рядом и не остановили их в заранее определенной воровской жизни. Принимали от них и подарки, зная, откуда они, и никто не сказал: «Опомнись!». А вот как сказала любящая мать в рассказе Носова «Огурцы». Напоминаю сюжет. Мальчик принес домой огурцы. Вопрос матери: «Откуда?». «С колхозного огорода», - ответил сын. «Сейчас же иди и положи, где взял». Темнело. Почти была ночь. Мать строго сказала: «Иди. Мне сын-вор не нужен!». Одного раза мальчику хватило, чтоб понять, как надо жить среди людей.

Человек от природы получает кое-какое развитие, потом получает образование или занимается всю жизнь самообразованием. Примеров таких среди великих людей много. Но обязательно человек проходит начальное воспитание. Оно начинается в семье, школе, а потом через прочитанные книги, где раскрыта вековая мудрость людских судеб.

В любом поступке человека видны две стороны - разумность и нравственность. Русского человека отличает от всех приоритетность нравственности. Этот сердечный порыв и определяет принятое им решение. В коротких рассказах Лескова, Тургенева, Горького показана красота нашего человека. Поэтому так много хороших людей рядом с нами (очень много), которые по зову сердца придут на помощь. По зову и без зова.

Всех поздравляю с наступающим новым годом. Желаю всего самого светлого, доброго. Старшему поколению: не будем считать года. Прожитые годы - уже праздник. А будем считать улыбки друзей и дарить их друзьям. А молодому поколению - уметь дорожить временем. Ибо это то, из чего соткана жизнь человека. И пусть она будет светлой, радостной, успешной и победной.

С уважением, Миллер Валентина Семеновна

Источник: Псковская Лента Новостей