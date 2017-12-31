10-дневный отпуск стал самым приятным событием уходящего года для Антона Минакова

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, с читателями ПЛН делится лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

- Антон Александрович, чем вам запомнился уходящий год, что в нем было важного лично для вас, региона и мира?

- Мне как политику год запомнился муниципальными выборами и работой в партии. Было два агитпоезда ЛДПР. Что было важного лично для меня? Я, наконец-то, съездил в отпуск впервые за четыре года! Наконец-то, я впервые нормально отдохнул 10 дней! Для меня это было самое приятное в уходящем году.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- Я считаю, что год будет тяжелым в плане большого объема работы для всех партий и очень важным для страны, в частности, для Псковской области, поскольку в следующем году будут президентские, а потом губернаторские выборы. Поэтому для партий весь год будет завязан именно на этом. Учитывая, что Новый год - праздник веселый и позитивный, мне хотелось бы надеяться, что все будет хорошо.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник, есть ли у вас домашний питомец?

- Я в принципе животных люблю - и собак, и кошек, но собак нет возможности содержать. Со мной живет кот.

- Какую елку вы ставите накануне Нового года - натуральную или искусственную?

- Четвертый год подряд я встречаю Новый год с родителями на даче. Там во дворе растет живая елка, мы ее прямо во дворе наряжаем и украшаем. Такая семейная традиция. Не могу сказать, что я не приемлю искусственные елки - одно время она у меня была, когда я жил в Петербурге. Елка - это символ Нового года, и мне не особо принципиально, живая она или искусственная. Главное - чтобы она радовала глаз, чтобы на ней были украшения, а под ней - подарки.

Источник: Псковская Лента Новостей