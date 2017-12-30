Мы постараемся, чтобы в 2018 году у города Пскова выросли «руки» - Олег Брячак

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, с читателями ПЛН делится лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

- Олег Михайлович, чем вам запомнился уходящий год, что было важного лично для вас, региона и мира?

- То, что происходит в мире, мне как депутату гордумы мало интересно, потому что повлиять на эти события я не могу, а вот то, что касается Псковской области и моего родного города Пскова, эти события, конечно же, прокомментирую. Событий в этом году было много, но как основные я для себя отмечаю два. Первое - это выборы в районные Собрание и, самое главное, в Псковскую гордуму. Очень они прошли хорошо, оппозиции удалось сформировать в гордуме мощный костяк из 10 человек. Конечно же, это большая победа для нас, оппозиции. Никто не мог предположить, что кто-то мог выиграть у «Единой России» сразу 5 округов. Оппозиции это удалось. На сегодняшней день в гордуме мы работаем так, что партий у нас просто не существует. Мы не переходим на партийные вещи. Для нас есть одна партия - город Псков. Депутаты подобрались мудрые, хорошие - и единороссы, и наши, и коммунисты. Мы забыли все, что было на выборах, и начали с чистого листа и работаем на благо нашего города. Решения в гордуме принимаются объективно. Даже «Единая Россия» объективно подходит к их рассмотрению, независимо от того, кто их вносит. И мне очень импонирует такая позиция депутатов, которые переживают за город Псков. Хорошие все депутаты реально, и вы видите, что потихоньку жизнь в городе должна меняться. Работу надо провести колоссальную, и мы ее проведем.

Следующий значимый момент, который произошел фактически сразу после выборов, - уход некомпетентного руководителя по фамилии Турчак, который загнал область в дикие долги, окунул население в нищету, просто развалил систему здравоохранения и много-много еще чего. На сегодняшний день, благодаря его неумелым, глупым действиям наш регион вместо того, чтобы как-то зарабатывать, получил огромную пробоину в бюджете, через которую в год мы теряем миллиард рублей. Так как этот молодой человек умудрился набрать 16 млрд кредитов, 1 млрд в год мы платим только на проценты. Это колоссальная нагрузка для области. В месяц мы теряем порядка 100 млн рублей, а на них можно было сделать очень много. А мы отдаем их банкирам. Поэтому хорошо, что это недоразумение оставило наш регион. Немного удивлен, что ему поручили возглавить «Единую Россию», думаю, что это решение президент принял, чтобы «Единая Россия» перестала существовать. Как он руководил Псковской областью, так будет руководить и «Единой Россией». Поэтому мне остается только сочувтвовать тем, кто состоит в этой партии.

- Олег Михайлович, грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник, есть у вас домашний питомец?

- Животных нет. У меня была собака, но она состарилась и умерла.

- Искусственную или натуральную елку ставите дома и почему?

- Раньше ставил натуральную, а последние годы, так как она сыпется, мы ставим искусственную.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- От наступающего года я жду перемен, в первую очередь, для моего родного Пскова. С учетом того, что пришел абсолютно вменяемый руководитель по фамилии Братчиков, который имеет опыт руководства крупным предприятием, и с учетом того, что депутаты, по крайней мере, оппозиция - КПРФ и «Справедливая Россия», поддерживаем его и помогаем в отличие от некоторых руководителей города, творить добрые дела. В новому году я жду, что он при поддержке гордумы все-таки добьется каких-то улучшений и не будет допускать таких безумных и бездумных трат, как в этом году, когда 445 млн рублей отдали фирмам-однодневкам, чтобы они убирали улицы, притом, что у них нет ни техники, ни штата. А как город убирается, вы видите. Это явное коррупционное проявление, которое просто логическому объяснению не поддается, насколько надо обнаглеть, насколько надо оборзеть, чтобы такие принимать решения, и мы об этом молчать не будем. Я везде публично говорю, что это беспредел, и его больше нельзя допускать. Я очень рад тому, что ФАС оспаривает все эти контракты, их правомерность в суде. Мне непонятно, почему прокуратура на это не реагирует. Мы уже в Москву в Генпрокуратуру подали соответствующее заявление. Это абсолютный бред. Есть много фирм, которые готовы убирать город и вкладывать сотни миллионов рублей на закуп хорошей немецкой техники. Так нет! Этому руководству, которое давно уже руководит городом, это не надо. С таким бардаком мы закончили. Мы больше не допустим ничего подобного, а эти контракты постараемся оспорить и сделать так, чтобы у города выросли «руки». Что такое руки? Это наши муниципальные предприятия. Почему руководство города взяло и эти руки просто связало? «Комбинат благоустройства» развалили, а как раз он и мог бы успешно и улицы убирать, и дороги строить, и все остальное. Они его развалили зачем? Представьте себе деревенского жителя, у которого есть руки и огород, и вместо того, чтобы своими руками помидоры посадить и траву покосить, он нанимает организации: одна убирает ему огород, другая сажает, третья кустики стрижет. Вот так все у нас в городе выглядит. Глупо и нелепо. Поэтому надо наполнять наши муниципальные предприятия, делать их прибыльными, набирать туда людей и платить им «белые» зарплаты. Эффект будет совсем другой.

Источник: Псковская Лента Новостей