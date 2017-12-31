В уходящем году в семье депутата Григория Турчина появился символ 2018 года, который любит все пробовать на зуб

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, с читателями ПЛН делится глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области, депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин.

- Григорий Михайлович, чем запомнился уходящий год, что было важного лично для вас, региона и мира?

- Для меня самое важное, что этот год прошел без потерь, без болезней родных и близких. Слава богу, все здоровы. А еще наша семья в этом году приобрела друга (сначала маленького, а теперь он растет), это щенок французского мастифа по кличке Боцман. Весит уже килограмм 35 - 40. Он меня с утра как обнаруживает, как будто первый раз - прыгает от радости. В плане города главным событием стали выборы. Для меня это было непростое решение, потому что я еще сомневался на каком-то этапе. Ну, состоялись и состоялись. В мировом плане внимание привлекала внешнеполитическая деятельность нашего руководства. Сирия. Болели этим делом очень - как там будет. Как бывшего военного меня больше всего это волновало.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- Казалось бы, простой вопрос, но очень сложный. Ожидаю положительного решения всех вопросов, накопившихся в 2017 году. Особенно в плане долгов муниципалитета, решения проблем по приведению в порядок городских территорий. Для меня как депутата очень актуален центр города. Хочется устранить это безобразие: ремонт дворов и улиц, грязь, ограждения, спилы деревьев.

- Грядет Год Желтой Собаки. Судя по тому, что у вас есть щенок, вы в большей степени собачник, чем кошатник?

- Вы знаете, половина на половину. Месяц назад,к сожалению, нас покинул один из членов семьи. Это кот корниш-рекс. Ему было лет 15. Я не сентиментальный человек, но я плакал. Я взял его еще котенком. Кроме него у нас есть еще два кота, а так было три кота на три собаки. Новых питомцев мы заводили с учетом того, что часть нашей живности возрастная, и хотелось компенсировать, так сказать, естественную убыль. То есть была такая плановая, незаметная...

- Ротация.

- Да, некрасивое слово, но по-другому не назовешь. Один умер, осталось два кота мейнкуна. Боцман появился, а из других собак есть старенькая дворняжка Найда и чихуашка Лиззи. Ей девять лет. Тоже старенькая и болеет. И я не могу их разделить, потому что все любимые по-своему, ласковые.

- А будете ли вы покупать новогодние подарки своим собакам, учитывая, что они являются символом наступающего года?

- Не задумывался. Но, наверное, купим. У Боцмана и так уже куча игрушек. Он любит все пробовать на зуб. Остальных, наверное, тоже чем-то порадуем.

- В вашей семье есть традиция устанавливать новогоднюю елку?

- Да, есть. Стоит у нас красивая хорошая елка. В прошлом году мне животные помогли уронить ее и перебить очень много игрушек. Потому что кот воспринял гирлянду, которая была повешена на елку, как возможность поиграть, и прыгнул на нее. Мейнкун килограмм на 15 завалил елку. Много игрушек перебил. Мы собирали их несколько лет, привозили из городов и стран, где бывали. Очень жало было.

- А вы искусственную елку ставите или натуральную?

- Нет. У нас сосна. Несколько лет пытался покупать елку, но она не оправдала моих надежд, по тому что быстро сохнет и осыпается, а сосна для меня лучше.

Источник: Псковская Лента Новостей