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Новогодний утренник для детей организовали псковские росгвардейцы

29.12.2017 14:41 ПЛН, Псков

В Пскове на базе ОМОН сотрудники и военнослужащие Отдела Росгвардии по Псковской области устроили для детей настоящий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой  и  персонажами русских народных сказок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на импровизированной сцене перед маленькими зрителями разыгралось захватывающее представление с участием сказочных героев. Дед Мороз и Снегурочка поздравили малышей с праздником, провели увлекательные конкурсы, игры и вручили подарки.

Все роли в представлении очень профессионально исполнили сотрудники и военнослужащие псковской Росгвардии.

Проведение праздников в теплой семейной атмосфере давно уже стало хорошей традицией. В этом году в мероприятии приняло участие более 70 маленьких псковичей и их родителей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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