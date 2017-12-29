Новогодний утренник для детей организовали псковские росгвардейцы

В Пскове на базе ОМОН сотрудники и военнослужащие Отдела Росгвардии по Псковской области устроили для детей настоящий праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами русских народных сказок.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, на импровизированной сцене перед маленькими зрителями разыгралось захватывающее представление с участием сказочных героев. Дед Мороз и Снегурочка поздравили малышей с праздником, провели увлекательные конкурсы, игры и вручили подарки.

Все роли в представлении очень профессионально исполнили сотрудники и военнослужащие псковской Росгвардии.

Проведение праздников в теплой семейной атмосфере давно уже стало хорошей традицией. В этом году в мероприятии приняло участие более 70 маленьких псковичей и их родителей.

Источник: Псковская Лента Новостей