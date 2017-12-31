Гелена Самохвалова надеется, что 2018-й пройдет под защитой Желтой Собаки

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

- Чем запомнился вам уходящий год, что было важного для вас, региона, страны и мира?

- Лично в моей жизни, в моей деятельности - преодоление определенных ситуаций (не хочу называть их трудностями), наверное, дало дополнительный толчок, энергию и научило вставать и идти, несмотря ни на что. Поэтому этот год я и мои коллеги (говорю о своей деятельности) заканчиваем достаточно на позитивной ноте, на ноте роста успеха, на эмоциональном подъеме. Повторюсь, многое преодолели, поэтому надеемся, что дальше будет подъем все выше и выше.

- Что ждете от нового 2018 года?

- Работы в нашей деятельности предстоит много, мы начинаем очень активно готовиться к такому большому мероприятию, как Ганзейские дни в 2019 году. Ожидается работа по всем статьям. Ожидаем много новых проектов, много туристов, готовимся к плодотворной деятельности. Надеемся, что как можно меньше будет тяжелых воронок, которые нужно будет преодолевать.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Я, наверно, кошатник, но к собакам я тоже очень положительно отношусь. Собаки в моей жизни были. Собака, наверное, - хороший знак для нас всех, потому что это верное, преданное существо, которое всегда отвечает взаимностью, и в то же время защищает. Будем надеяться, что этот год для всех жителей планеты, в частности, для россиян будет очень спокойный, под защитой Желтой Собаки.

- А у вас есть домашний питомец?

- Сейчас, к сожалению, нет.

- Завести в планах нет?

- После гибели последнего мне как-то тяжеловато, плюс с моей деятельностью приходится постоянно его кому-то перепоручать, поэтому пока не знаю. Как Бог даст, может быть кто-то у нас потом появится...

- Елку дома ставите искусственную или натуральную?

- Мы ставим дома несколько елок в разных комнатах: где-то искусственную, где-то натуральную, где-то ветки, но запах ели всегда присутствует.

Источник: Псковская Лента Новостей