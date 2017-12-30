Артур Акавов желает псковичам дождаться перемен в новом году

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН известный псковский боксер Артур Акавов.

- Чем запомнился вам уходящий год, что было важного для вас, региона, страны и мира?

- Для меня важного ничего такого не было, потому что не было боев. А для региона - сменился губернатор. В прошлом году я желал, чтобы все мечты и ожидания стали реальностью. Надеюсь, что при новом губернаторе мы дождемся тех перемен, которых людям не хватало. Желаю всем здоровья и процветания.

- Что ждете от нового 2018 года?

- Жду каких-то спортивных успехов. Хочу провести год без травм. Жду прогресса в наступающем году.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Я просто люблю животных, из данных категорий я не отдаю предпочтений какой-то больше, чем другой.

- У вас есть домашний питомец?

- Да, кошка, но только потому что по моим религиозным убеждениям я не могу собаку держать в квартире. Если бы был частный дом, то собака, наверное, обязательно была бы.

- Елку дома ставите?

- Нет, елка не относится ни к исламу, ни к православию. Елка пошла из язычества, поэтому я ее не ставлю.

Источник: Псковская Лента Новостей