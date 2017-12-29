В Пскове торжественно открылась Новогодняя ярмарка

В Пскове торжественно открылась новогодняя ярмарка сегодня, 29 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии принял участие глава города Пскова Иван Цецерский и депутат Псковской городской Думы, директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев.

Глава Пскова Иван Цецерский поприветствовал жителей города, отметив, что ярмарка призвана создать новогоднее настроение. С каждым годом предпринимателей и ремесленников, желающих поучаствовать в новогодней торговле, становится все больше. В этом году в торговых рядах представлено около 60 ремесленников и мастеров народных промыслов из Пскова, Печор, Изборска, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, а также около 30 участников из Республики Беларусь.

Глава города прошел по торговым рядам, ознакомился с ассортиментом и ценами, пообщался с продавцами и покупателями.

Отметим, ярмарка на улице Пушкина будет работать 28-30 декабря с 10 до 19 часов, 31 декабря - с 10 до 14 часов. Организатором является муниципальное предприятие Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» при поддержке управления культуры и отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей