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Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



В Пскове торжественно открылась Новогодняя ярмарка

29.12.2017 15:01 ПЛН, Псков

В Пскове торжественно открылась новогодняя ярмарка сегодня, 29 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии принял участие глава города Пскова Иван Цецерский и депутат Псковской городской Думы, директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга Валерий Тюменцев.

Глава Пскова Иван Цецерский поприветствовал жителей города, отметив, что ярмарка призвана создать новогоднее настроение. С каждым годом предпринимателей и ремесленников, желающих поучаствовать в новогодней торговле, становится все больше. В этом году в торговых рядах представлено около 60 ремесленников и мастеров народных промыслов из Пскова, Печор, Изборска, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, а также около 30 участников из Республики Беларусь.

Глава города прошел по торговым рядам, ознакомился с ассортиментом и ценами, пообщался с продавцами и покупателями.

Отметим, ярмарка на улице Пушкина будет работать 28-30 декабря с 10 до 19 часов, 31 декабря - с 10 до 14 часов. Организатором является муниципальное предприятие Пскова «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» при поддержке управления культуры и отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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