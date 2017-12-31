О смене власти и о котенке мечтает Виктор Дуля накануне Нового года

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, с читателями ПЛН делится депутат Псковского областного Собрания (КПРФ) Виктор Дуля.

- Виктор Федорович, чем вам запомнился уходящий год?

- Запомнился не только прошлый год, но и предыдущие, тем, что наша область, по сути дела, не сделала ни одного шага, чтобы выйти из затяжного социально-экономического кризиса. Из года в год повторяется одна и та же картина. Особенно это проявилось при утверждении бюджета на следующий год. Мы, коммунисты, всегда заявляли: надо менять концепцию формирования бюджета, запускать производства, возрождать село, развивать налоговую базу, а нам говорят: «мы сейчас не тот вопрос обсуждаем, давайте, мол, примем бюджет, а потом будем думать». Бюджет «Единая Россия» принимает, а думать не собирается до следующего года. И так повторяется уже много лет. Что касается выборной кампании, прошедшей в этом году. Мы констатируем, что жители Псковской области все больше стали доверять оппозиции, и прежде всего КПРФ. По итогам выборов депутатов мы очень заметно прибавили. В каждом районном Собрании у нас теперь есть фракции КПРФ, в гордуме увеличилось ее представительство. Она стала более боевой в областном Собрании. То, что ситуация сдвинулась с мертвой точки, и граждане стали относиться к компартии с бОльшим доверием, возлагать на нее бОльшие надежды, чтобы получить в будущем хоть какие-то дивиденды от этой жизни, это вполне очевидно.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- От нового года мы ждем резких изменений во власти. Ведь уже 25 лет продолжается капиталистический беспредел. Если Сталин за 10 лет вывел страну из страшного кризиса, из нищеты и, по сути, сделал мировой державой, то здесь за срок, больший в 2,5 раза, мы вообще ничего не сделали, топчемся на месте и погрязли во всех этих кризисах. Для нас способом выхода страны из кризиса может стать смена власти. Компартия выдвинула хозяйственника, энергичного, умелого организатора. Считаю, что это оценят и простые труженики России, поскольку уже надоело словоблудие наших руководителей. Из года в год повторяются одни и те же слова: «мы должны», «мы обязаны», «нам необходимо», «предположительно, повысится зарплата», «предположительно уравняются пенсионные выплаты»... Нет чтоб сказать «будет сделано» - так нет, этого власть не говорит. Они все предполагают. У Грудинина в совхозе средняя зарплата 75 тыс рублей, в то время как у Путина как президента в России средняя зарплата, по официальным источникам, 30 тысяч, а если убрать вранье, которым кормят нас всякие статистические структуры, то не более 20 тыс рублей. Пенсия у нас еле-еле дает возможность выжить. Вы посмотрите: минимальная зарплата составляет только 85% от прожиточного минимума. То есть официально Путин подписал закон, который предполагает для тех, кто недобирает до прожиточного минимума, прямую дорогу на кладбище. Простому человеку не хватает на жратву, грубо говоря. Как ему выжить? Сравнять МРОТ с уровнем прожиточного минимума - первоочередное дело. И ни спать, ни есть, ни пить не должны ни Путин, ни Медведев, пока не уравняют эти два показателя. А они поживают себе хорошо. Сами по миллиону в месяц получают, а у людей такие оскорбительно низкие зарплаты! Надеемся также, что решится вопрос в отношении детей войны. Будем отмечать столетие Красной Армии, всегда же наша армия стояла на защите интересов наших граждан, а сейчас чего мы добились? Добились того, что народ все больше нищает. И люди с возмущением заявляют, что четыре года уже не индексировались пенсии, выплаты, пособия, стипендии. Все экономилось на 2018 год, чтобы показать, какой добрый у нас президент Путин. Но это же непрядочно! Вот такие у нас оценки. Уверен, что нас поддержит большинство жителей России.

- Виктор Федорович, Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Я, скорее, кошатник.

- А у вас есть домашние питомцы?

- Несколько месяцев назад погиб кот, и мы сейчас как раз заняты поисками котенка, который бы заменил нам члена семьи.

- Почему кошки нравятся вам больше собак?

- Я как житель деревни привык к тому, что собака живет на улице, на цепи, а кошка рядом, в комнате. Заберется к тебе в постель, мурлычет, ласковая такая. Погладишь ее - и приятно на душе становится. Вот такие у меня сохранились детские впечатления.

- Ну успехов вам в поиске котеночка, поскорей его найти. А скажите, есть ли у вас в семье традиция ставить новогоднюю елку?

- Конечно, эта традиция у нас соблюдается неукоснительно. У меня уже около 10 дней установлена елка - украшенная гирляндами, очень шикарная, богатая. Но, к сожалению, я ставлю искусственную елку, зато самую лучшую и красивую. Живую не стал подбирать, тем более что сейчас посмотришь на елочных базарах - такие обсусленные, как мышиные хвосты торчат. Ну что это такое....

- Что бы вы хотели пожелать жителям региона в канун Нового года?

- Хотел бы пожелать всем жителям Псковщины и всем нормальным гражданам России, чтобы они поверили в себя, не складывали руки, не садились на диван, не говорили, что я не я и хата не моя, и я тут ни за что не отвечаю, чтобы люди брали свою судьбу в свои руки, отстаивали свои права, добивались справедливости. Только в том случае, когда человек придерживается активной жизненной позиции, борется за свое будущее и будущее своих детей, можно добиться победы.

Источник: Псковская Лента Новостей