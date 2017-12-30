Лидия Драгунова: От 2018 года хотелось бы положительных новостей

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова.

- Чем запомнился вам уходящий год, что было важного для вас, региона, страны и мира?

- Год запомнился выборами в Псковскую городскую Думу. Для меня, как для политика, это важно. Еще одно событие - это назначение нашего губернатора генеральным секретарем партии «Единая Россия». Тем более, коллега-молодогвардеец. Кроме того, в уходящем году псковская делегация и я в том числе приняли участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи.

- Есть какой-то личный успех, достижение этого года?

- Поступление в аспирантуру и окончание с отличием магистратуры.

- Что ждете от нового 2018 года?

- Хотелось бы положительных новостей, хорошей плодотворной работы на благо округа, чтобы все вопросы, с которыми избиратели ко мне приходили, разрешались только в положительную сторону.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник?

- Наверное, ни то, ни другое. Одинаково отношусь и к собакам, и к кошкам. Это братья наши меньшие, а собака - друг человека.

- А у вас есть домашний питомец?

- К сожалению, нет.

- Елку дома ставите? Искусственную или натуральную?

- Наверное, больше 10 лет мы ставим искусственную ель, потому что это удобно, практично, красиво и бережет природу. Год экологии, по-другому и нельзя.

Источник: Псковская Лента Новостей