Вывод войск из Сирии и строительство Керченского моста назвала главными событиями уходящего года Елена Бибикова

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН член совета Федерации РФ от Псковской области Елена Бибикова.

- Елена Васильевна, чем вам запомнился уходящий год? Что было важного лично для вас, региона, страны, мира?

- Когда год заканчивается, всегда хочется оглянуться, посмотреть, чем-то подзарядиться на новый год. Для меня, как для женщины, очень важно, чтобы и в семье, и в стране был мир. То, что в конце года наши войска начали выводить из Сирии, были разгромлены игиловцы (ИГИЛ, запрещенная на территории РФ террористическая организация - ред.), отцы, мужья, сыновья вернулись дома, это очень важно.

Второе, чем запомнился год, - это строительство Керченского моста. Было привлечено много внимания, все наблюдали, как ваяли эти опоры, как их подвозили, как все присоединяли.

Третье - это то, что потихонечку начала стабилизироваться экономика.

В регионе самое главное - смена губернатора. Хотелось бы пожелать и Андрею Анатольевичу удачи на новом поприще, и Михаилу Юрьевичу, который к нам пришел, чтобы он принял наш регион и чтобы регион принял его.

В личном плане тоже есть приятное событие. Впервые в нашем роду появились двойняшки. Они уже подросли, уже ползут, гулят и узнают.

Из негативного меня поразило то, что от нас ушли великие артисты - Хворостовский, Задоронов, Мартьянов. Все это наводит на мысль о том, что все в жизни быстротечно.

Хотелось бы пожелать всем в новом году мира, здоровья и, конечно, стабильности и в доме, и в семье, и в нашей прекрасной России

- Чего ожидаете от нового 2018 года?

- Грядут выборы президента. Для меня это далеко не рядовое событие. Потому что от того, кого мы изберем в новом году, зависит очень многое. Всем хочется, чтобы в государстве была стабильность и страна продолжала развиваться без потрясений. Я и сама будут принимать участие в выборах, буду стараться чтобы все вокруг пришли на выборы и отдали голос человеку, которого мы знаем и которому мы очень доверяем, с кем связываем свое будущее.

- 2018 год - Год Желтой Собаки. Вы больше собачник или кошатник? Есть ли у вас домашний питомец?

- В силу особенностей работы, сейчас питомца нет, но я очень люблю и кошек, и собак. У меня одномоментно были и те, и другие, и все между собой дружили, что меня очень радовало. Важно, чтобы дружили собаки, кошки и люди. Собака - это верный друг, хочется, чтобы в новом году все были друзьями.

- Елку ставите дома?

- Уже. Иначе никак, у меня же шесть внуков!

- Искусственную или натуральную?

- Натуральные ветки появятся дома 31 декабря, а пока искусственная. Вчера с внучкой наряжали, вешали лампочки, фонарики. Все внуки, даже самые маленькие, очень активно реагируют на елку. Но главное то, что под ней всегда чудесным образом на утро появляются подарки от Деда Мороза. Хочется пожелать, чтобы в каждом доме происходило такое чудо.

Источник: Псковская Лента Новостей