Мы сохраняем высокие темпы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи - Игорь Потапов подвел итоги 2017 года

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН председатель государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

- Игорь Иванович, чем вам запомнился 2017 год?

- Мы полностью запустили в эксплуатацию онкоцентр. Все дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, которое нужно было запустить, уже эксплуатируется. Это и линейный ускоритель, и МРТ, и ПЭД-КТ… По сути, это один самых оснащенных онкоцентров на Северо-Западном федеральном округе.

Также мы заключили соглашение с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Петрова и будем при их методическом руководстве, поддержке и организации реализовать в следующем году ряд пилотных проектов по ранней диагностике злокачественных новообразований. Понятно, что без новой базы сделать это было бы крайне сложно, если вообще возможно.

Подобного рода соглашение будет заключено в феврале между Детской областной больницей и Московским центром онкологии имени Дмитрия Рогачева. Надеюсь, это позволит повысить и уровень нашей диагностики, и наладить нормальные рабочие контакты с этим федеральным центром.

Еще один знаковый объект - это псковский перинатальный центр, где уже завершены основные строительно-монтажные работы. Мы рассчитываем, что уже в первом квартале следующего года мы начнем там медицинскую деятельность.

Не менее важный момент - это санавиация. После многолетних разговоров и на уровне области, и на уровне федерации о необходимости и важности развития этого направления, наконец, этот проект начал успешно реализовываться, что способствует в свою очередь повышению качества медицинских услуг и, надеюсь, уже спасло не один десяток жизней.

Если продолжать тему скорой и экстренной помощи, то хочу отметить, что в этом году мы оформляем документы на получение 10 машин скорой помощи. В пилотном режиме эксплуатируется программный продукт на станции скорой помощи города Пскова. Мы надеемся в будущем году растиражировать его на все станции скорой помощи в регионе, что позволит работать всем бригадам в режиме единой диспетчерской, единого руководства. Это даст возможность оперативно реагировать в случае чрезвычайных ситуаций или в случае ДТП с большим количеством пострадавших.

Мы сохраняем высокие темпы по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. В уходящем году более 5000 жителей Псковской области получат ее как в областных, так и в федеральных учреждениях. Причем в наших областных учреждениях мы этот объем значительно увеличили, практически треть пациентов получили эти услуги в наших клиниках. Это и стентирование, и эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов. Список этих учреждений расширился в том числе за счет Великолукской и Псковской городских больниц. Рассчитываем, что и в новом перинатальном центре будет возможность оказывать помощь нашим новорожденным по высоким технологиям.

Комплекс всех озвученных мною шагов позволил продолжить поступательное движение по снижению смертности. Наш предварительный рабочий мониторинг об итогах года говорит о том, что и дальнейшая тенденция по снижению смертности будет сохраняться. По итогам 9 месяцев у нас очень неплохие результаты по снижению младенческой смертности - 4,8 промилле. Наши показатели даже ниже федеральных. Мы уверены, что по итогам года нам будет не стыдно за эти показатели, и они будут существенно ниже прошлогодних.

- Определили ли вы уже какой-то задел работы на 2018 год?

- Нам необходимо решить проблемы льготного лекарственного обеспечения, продолжить работать над улучшением кадровой ситуации и улучшением материально-технической базы поликлиник, в первую очередь, детских.

По решению кадровой проблемы в качестве важных шагов могу назвать увеличение суммы подъемных до 300 тысяч фельдшерам и создание базовой кафедры при областной больнице, надеюсь, в 2018 году она уже заработает. Также хочется отметить финансирование из федеральных средств на контрольные цифры приема на лечебный факультет на базе ПсковГУ. Это маленький шаг для всего медицинского образования, но большой - для нашей области.

Рассчитываем в 2018 году начать реализацию проекта «Бережливой поликлиники». Это в первую очередь улучшит доступность амбулаторной помощи, в частности, в Пскове и в Великих Луках.

Вопросы льготного лекарственного обеспечения медленно, с трудом, но тоже решаются. Многое тут зависит, конечно, от принятия решений на федеральном уровне, в том числе, по обеспечению лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями за счет федерального бюджета. Возможно, за счет централизации подобных закупок или дублирования льгот. Но кардинально решить этот вопрос можно только путем внедрения механизма лекарственного страхования и погружения этих средств в систему обязательного медицинского страхования. Псковской области своими ресурсами будет крайне трудно закрыть эти вопросы. Понимание этого должно прийти на все уровни власти, только после этого, наверное, проблемы будут решены.

- Грядущий год называют годом Собаки. Есть ли у вас собака или другой домашний питомец?

- Из домашних питомцев у меня только аквариумные рыбки. Две собаки есть у моих сыновей, поэтому они выполняют мою «норму» по собакам.

- Значит, вы относите себя больше к «собачникам», чем к «кошатникам»?

- По большому счету, да. Не смогу объяснить, почему. Это на подсознательном уровне. Кошка - она все-таки сама по себе, собака - ближе к человеку.

- Ставите ли вы дома новогоднюю елку?

- Каждый год ставим - большую, под потолок, и этот не стал исключением. Покупаем на елочном базаре. Предпочтение отдаем живой елочке, а не искусственной. Потому что она - настоящая.

Источник: Псковская Лента Новостей