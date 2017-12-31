Активность в нашей работе становится больше, потому что растет опыт у коллектива УФАС - Ольга Милонаец об итогах 2017 года

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН начальник управления антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

- Ольга Викторовна, какие самые яркие впечатления вам подарил уходящий 2017 год?

- Самое яркое впечатление всегда происходит в конце года. Недаром же говорят, что запоминается всегда последняя фраза. Естественно мне запомнилась смена руководящего состава - причем как главы области, так и города. Безусловно, это серьезные перемены, и у меня такое чувство, что это к лучшему.

В то же время я верю, что наш экс-губернатор продолжит поддерживать Псковскую область - 8,5 лет явно не прошли для него даром. Я знаю Андрея Турчака как человека слова. По крайней мере, на протяжении всего времени общения с нами с его стороны ни разу ни одного слова не было произнесено впустую. Все обещания и декларации исполнялись. Поэтому, я думаю, что и наш регион он не бросит.

В городе тоже большие перемены, и они меня радуют. Я считаю, что и выбор нового руководителя администрации Пскова достойный. Пришел человек не из чиновничьего аппарата, а с опытом деятельности в коммерции. Мне кажется, что глава администрации города должен быть хозяйственником, должен быть хозяином. Поскольку все-таки г-н Братчиков имеет опыт такой, я думаю, что это отразится на нашем городе в лучшую сторону. Время покажет.

Что касается моего ведомства, то 2017 год был для нас достаточно стабильным. У нас сформировался хороший коллектив, хорошая команда. Поэтому, у уверена, впереди нас ждут новые интересные проекты.

К слову, 28 декабря мы подписали знаковое для нас соглашение о сотрудничестве с ПсковГУ, в котором появится кафедра «Экономическая безопасность», в рамках которой мы начнем совместно с университетом готовить специалистов, в том числе, по антимонопольному законодательству. У нас в России на сегодняшний день всего 23 кафедры, которые работают по антимонопольному законодательству. Теперь совместно с ПсковГУ у нас получится создать 24-ю. Я уверена, что, чем больше будет специалистов в Псковской области по антимонопольному законодательству, тем успешнее будет развиваться регион.

Ну, а в личной жизни для меня, как для мамы, главным событием стала женитьба старшего сына. Я рада, что у меня в семье все спокойно, уютно и есть надежный тыл, который позволяет мне принимать серьезные решения.

- Может быть, какое-то дело в рамках работы УФАС в этом году вам запомнилось особенно?

- У нас каждое дело яркое, ведь они все отражаются на жизни наших граждан. Разве это не важно, когда предпринимателям не дают возможность работать на автобусном маршруте, или когда для бизнеса вводят дополнительные налоги, или когда управляющая компания не пускает в дом провайдеров, тем самым лишая его жителей возможности воспользоваться более дешевой услугой по доступу в интернет? Важна и на работа, связанная с автовокзальными сборами и с контрактами по дорожным работам, которые мы приостанавливаем. Любое наше дело отражается на людях, поэтому каждое нам по-своему дорого.

- Мне показалось, что в этом году резонансных дел больше, чем в предыдущие годы…

- Вы правильно заметили. Новые люди, которые пришли в управление три-четыре-два года назад, уже приобрели достаточно опыта, поэтому и положительных дел у нас становится больше. Активность в нашей работе становится больше именно в силу опытности коллектива.

- А чего вы ждете от следующего года?

- Как и все, наверное, жители Пскова, я очень устала от неуютности нашего города. Знаю не понаслышке, видела цифры в контрактах, что за 2018 год в нашем городе все работы должны быть закончены: дорожные, строительные, по реконструкции улиц. Поэтому я надеюсь, что в следующем году мы уже будем гулять по самому красивому городу на Северо-Западе. Я очень жду, когда неустроенность в нашем городе закончится.

- Следующий год будет годом Собаки. А у вас есть собака?

- Да, в нашей семье уже четыре года живет такса. Ее зовут Феня, от слова фенечка - так в свое время называли плетеные украшения - браслеты.

- То есть вы больше собачник, а не кошатник?

- Да. Потому что, мне кажется, собаки умнее. У нас дома есть и кошка. Кошку у нас любит муж, а собаку люблю я (смеется). Но ухаживает и гуляет со всеми муж.

- А подарок будете дарить своей собаке на Новый год?

- Честно признаюсь, даже не думала об этом. Но после вашего вопроса задумаюсь (смеется).

- А елочку дома ставите?

- Обязательно! И только натуральную. В моей семье половина католики, а половина - православные. Поэтому новогодние праздники у нас начинаются с католического рождества. Так что елочка у нас стоит уже с 24-го декабря. Покупаем ее на елочном базаре, стараемся выбирать большую, до потолка. Это уже традиция.

- Ну и напоследок, пожелания нашим читателям.

- Читателям Псковской Ленты Новостей я хочу пожелать жить каждым днем. Нужно жить не в ожидании чего-то, а сегодня, радоваться каждому дню. Нельзя пропускать ни одного дня, потому что повторно в нашей жизни ни одного уже не будет.

Источник: Псковская Лента Новостей