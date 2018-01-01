Александр Седунов считает ключевым событием 2017 года строительство новых школ в Псковской области

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, делится с читателями ПЛН начальник управления образования Псковской области Александр Седунов.

- Александр Всеволодович, какие события уходящего года вы можете назвать ключевыми?

- Псковская область продолжает участие во всех федеральных проектах, которые мы запустили и в которых мы работаем. Это и повышение квалификации, и работа по оценке качества образования, и молодежные проекты, связанные и с волонтерским движением. Все эти инициативы, как молодежных организаций, так и коммерческих были поддержаны на федеральном уровне.

Мы уже видим первые плоды проектов, связанных со строительством новых школ. Впервые за четверть века в Пскове появилась совершенно новая школа, которая отвечает всем современным требованиям, в которой сегодня созданы технопарки, появились классы робототехники, прототипирования, три спортивных зала. И образовательная программа школы тоже составлена и реализуется в соответствии с высокими требованиями новой России, страны, которая идет вперед.

В рамках этой же программы мы заканчиваем строительство школы в Великих Луках. Благодаря усилиям региональных властей и губернатора области в Дно также появится школа - №50. Сейчас она проектируется, а в 2018 году уже начнется строительство. И на него уже получено финансирование из федерального бюджета.

Еще один важный момент - в Псковской области создаются совершенно новые учреждения и реализуются новые программы дополнительного образования. Администрация Псковской области подала заявку и победила в конкурсе на создание технопарка «Кванториум», который начнет работу уже в следующем году.

Президентский грант получила образовательная организация «Юный техник». Мы провели осеннюю смену для одаренных детей на базе этого научно-технического центра.

Благодаря администрации Псковской области в регионе начал работать федеральный ресурсный центр на базе уникального образовательного учреждения - Центра лечебной педагогики. Теперь здесь могут повысить квалификацию педагоги и учителя со всей страны. Также он будет работать для методического сопровождения программ для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями.

- Каковы ваши ожидания от 2018 года?

- Мне бы хотелось, чтобы все проекты, которые мы начали в этом году, были продолжены и реализованы в следующем. Чтобы в новый учебный год мы вошли с новыми образовательными программами и с новыми школами.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачник или кошатник, есть ли у вас домашний питомец?

- Собаки были в нашей семье всю жизнь. И сейчас у меня есть собака, которая живет в нашей семье уже 14-й год. Мы его взяли на улице - его нашла моя мама еще маленьким щенком, и мы его воспитали. Он дворянской породы, зовут его Бардик.

- Побалуете своего питомца новогодним подарком?

- Обязательно. Бардик любит всякие собачьи лакомства, и он их, безусловно, получит!

- А елочку поставите? Искусственную или живую?

- Уже поставили. Исключительно натуральную. Всю жизнь в нашей семье ставились живые ели, и мы пока не отказываемся от этой традиции. Покупаем на елочном базаре. Как правило, выбираем средних размеров.

- В завершение разговора предлагаю поздравить наших читателей.

- Год Собаки - это год очень дружелюбного, очень близкого существа, всегда готового прийти на помощь. Поэтому мне хотелось бы, чтобы следующий год стал для всех дружелюбным и принес всем здоровья и успехов.

Источник: Псковская Лента Новостей