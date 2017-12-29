Иван Цецерский: Закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума увеличит размер пособий и ударит по «серым» зарплатам

Глава города Пскова Иван Цецерский прокомментировал новый закон о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, который сегодня, 29 декабря, подписал президент России Владимир Путин.

«Повышение минимального размера оплаты труда, а точнее выравнивание его с прожиточным минимумом, направлено на повышение благосостояния населения. Благодаря принятому закону повысится не только заработная плата бюджетников. От величины МРОТ зависят еще и размеры многих компенсаций и социальных выплат», - сказал Иван Цецерский.

Глава города подчеркнул, что именно на основе МРОТ рассчитывают выплаты пособия по временной нетрудоспособности, если средний заработок трудящегося за полный месяц является ниже этой минимальной допустимой суммы. Помимо расчета больничных, показатель МРОТ учитывают при начислении выплат по родам и беременности, а также пособия по уходу за ребенком ежемесячно в течение 1,5 лет.

Особенно важно, что новый закон направлен на борьбу с «серыми» зарплатами, - сказал Глава города. «Считаю, что принятый Президентом закон - хороший подарок для псковичей к Новому году», - добавил он.

Напомним, что МРОТ - это минимум, установленный на законодательном уровне, который наниматель должен выплатить сотруднику за полный отработанный месяц. Таким образом, ежемесячная заработная плата в нашей стране может быть выше этой планки, но никак не ниже. Меньшие выплаты будут являться грубым нарушением законодательства и могут привести к административной или даже уголовной ответственности.

По данным статистики, средняя заработная плата работников крупных и средних организаций Пскова за 2016 год составила 28 835,60 рублей, а за 8 месяцев 2017 года - 29 337,30 руб. Минимальный размер оплаты труда в регионе на третий квартал 2017 года составил 7 800 руб.

Добавим, что согласно закону, с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума, что составит 9 тысяч 489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Источник: Псковская Лента Новостей