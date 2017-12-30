Плодотворной работы гордумы с новым главой администрации Пскова ожидает от 2018 года Елена Полонская

Псковская Лента Новостей вместе со всей страной провожает 2017 год и подводит итоги уходящего года. Чем он запомнился, с читателями ПЛН делится заместитель главы города Пскова Елена Полонская.

- Елена Александровна, чем вам запомнился уходящий год?

- В первую очередь кадровыми изменениями в регионе - назначением нашего губернатора Андрея Анатольевича Турчака секретарем партии «Единая Россия» и его вхождением в состав Совета Федерации. Очень важно, что он все равно останется с нашим регионом и продолжит начатые программы, что он держит в полном объеме обещания, данные нашему населению. Если говорить о запоминающихся событиях в личном плане, то мое назначение заместителем главы города стало для меня, с одной стороны, неожиданностью, а с другой - большим кредитом доверия, которое мне оказали депутаты гордумы. Буду пытаться его оправдать. Вот чем запомнился мне уходящий год.

- Чего вы ожидаете от нового 2018 года?

- От нового года я ожидаю сильной, плодотворной совместной работы гордумы с новым главой администрации Пскова Александром Братчиковым. Мне как заместителю главы Пскова по социальным вопросам важно, чтобы мы научились обращать внимание на дошкольные учреждения, на вопросы поддержки детства и материнства, чтобы научились закладывать на это деньги в бюджете города. Ведь у всех нас, псковичей, какие бы мы должности не занимали, дети ходят в сады и школы. Поэтому важно уделять им пристальное внимание и, конечно же, поддерживать педагогические коллективы.

- Грядет Год Желтой Собаки. Вы собачница или кошатница?

- Я родилась в Год Собаки и поэтому в душе собака. Хотя однозначно не могу утверждать, собачница я или кошатница — я люблю всех животных, и у меня есть и кошка, и собака.

- А какой породы собака?

- У меня среднеазиатская овчарка с родословной, совершенно белая, как белый медведь. Полное название по паспорту - Гордость России Видар Вафодор, а для нашей семьи он просто Видик. Мы очень сильно его любим, и, надеюсь, он нам тоже удачу принесет в новом году.

- Будете ему подарок на Новый год, учитывая, что собака - символ года?

- Мы сейчас как раз в магазине, купим ему огромную кость и попытаемся задобрить наступающий год. А вся семья будет задабривать меня.

- Какую елку у вас принято ставить на Новый год - искусственную или натуральную?

- Дома мы стараемся ставить искусственную елку, потому что дети. Я стараюсь беречь окружающую среду, не злоупотреблять елками. А на даче у нас растет свежая ароматная ель, которую мы каждый год наряжаем, растим, холим и лелеем.

- Что бы вы пожелали на Новый год псковичам?

- То, что грядет год Собаки, - очень хороший знак. Потому что собака - это преданное животное, которое очень долго хранит в памяти то, что делается для него хорошего. Это самый верный друг, поэтому в следующем году хотелось бы пожелать всем удачи, чтоб с нами рядом были родные и близкие, самые верные настоящие друзья и коллеги. Уверена, что этот год поможет всем исполнить самые заветные мечты, добиться успеха на работе и в семье.

Источник: Псковская Лента Новостей