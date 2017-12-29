В следующем году 236 жителей Псковской области сменят аварийное жилье на благоустроенное

В следующем году 236 человек переедут из аварийного и ветхого жилого фонда в благоустроенные квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова.

Новое жилье получат жители 21 многоквартирного дома в Гдовском районе и городе Великие Луки. Эти дома были признаны аварийными до 2012 года, но не вошли в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». Общая аварийная площадь составляет почти 5 тысяч квадратных метров.

В Гдовском районе сейчас выбирают участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев. Для жителей Великих Лук власти будут приобретать готовые квартиры в новостройках.

Правительство Российской Федерации планирует направить в регион на эти цели более 100 млн рублей.

Напомним, с начала действия программы в Псковской области было построено 46 многоквартирных домов. В новое благоустроенное жилье переехало почти 4 тыс человек, которые проживали на аварийной площади более 57 тыс квадратных метров. За пять лет на реализацию программы было направлено порядка 2 млрд рублей. Участниками стали 12 муниципальных образований: Псков и Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы.

Источник: Псковская Лента Новостей