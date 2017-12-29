Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Итоги первого года в ГД «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA Надежность, подтвержденная национальным регулятором В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове 100 псковских миллионеров Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



В следующем году 236 жителей Псковской области сменят аварийное жилье на благоустроенное

29.12.2017 16:15 ПЛН, Псков

В следующем году 236 человек переедут из аварийного и ветхого жилого фонда в благоустроенные квартиры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова.
 
Новое жилье получат жители 21 многоквартирного дома в Гдовском районе и городе Великие Луки. Эти дома были признаны аварийными до 2012 года, но не вошли в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах». Общая аварийная площадь составляет почти 5 тысяч квадратных метров.
 
В Гдовском районе сейчас выбирают участок под строительство многоквартирного дома для переселенцев. Для жителей Великих Лук власти будут приобретать готовые квартиры в новостройках.
 
Правительство Российской Федерации планирует направить в регион на эти цели более 100 млн рублей.
 
Напомним, с начала действия программы в Псковской области было построено 46 многоквартирных домов. В новое благоустроенное жилье переехало почти 4 тыс человек, которые проживали на аварийной площади более 57 тыс квадратных метров. За пять лет на реализацию программы было направлено порядка 2 млрд рублей. Участниками стали 12 муниципальных образований: Псков и Великие Луки, Великолукский, Красногородский, Локнянский, Новоржевский, Новосокольнический, Островский, Плюсский, Порховский, Себежский и Печорский районы.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь