Nordman Classic – выбор рыбака в 2018 году

В последние годы можно наблюдать, как современные технологии и материалы приходят в нашу жизнь, в том числе они пришли к рыбакам и охотникам.

Появляются новые виды одежды и обуви, легкие, теплые, удобные и прочные.

Материалы для производства обуви, которые позволяют сохранить значительно дольше тепло во время зимней рыбалки.

В производимой линейке обуви для рыбаков и охотников есть такая модель - Nordman Classic. Почему Classic? Потому что, она обладает теми качествами, которые нужны рыбаку и охотнику в зимних условиях с температурами до – 45 С0. Невероятно легкие, теплые, удобные для людей с высоким подъемом стопы. Широкое голенище позволяет заправлять любые брюки. Многослойный съемный вкладыш и стелька, которые можно быстро просушить, прекрасно отводят влагу от стопы.

И подтверждением качества этой модели являются цифры. Более миллиона пар уже продано с 2011 года. Это лучшая оценка покупателей.

А у вас есть Nordman Classic?

Только по 31 января 2018 года вы можете купить сапоги Nordman Classic со скидкой 20 % по промокоду: classic20 в официальном интернет-магазине Nordman.

Источник: Псковская Лента Новостей