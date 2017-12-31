Вспомнить все! Год из жизни ПЛН, ЦДИ и «Эхо Москвы в Пскове»

Завершается 2017 год. По традиции в конце года мы подводим итоги, стараясь критически осмыслить происходившее в общественно-политической жизни региона. Давайте ненадолго отвлечемся от предновогодних хлопот и ретроспективно глянем, как прожили этот год масс-медиа, входящие в состав крупнейшего частного независимого медиахолдинга Псковской области «Гражданская пресса».

Псковская Лента Новостей

ПЛН ведет свою историю с 2000 года. Сегодня Псковская Лента Новостей -лидер информационно-аналитического вещания в режиме on-line Псковской области,один из наиболее популярных информационных порталов региона.

Согласно данным автоматизированной системы мониторинга Mail.ru, уходящий 2017 год не стал исключением и лишь подтвердил лидирующее положение Псковской Ленты Новостей в региональном медиапространстве. Сегодня ежедневная аудитория нашего ресурса нередко превышает 20-25 тысяч уникальных посетителей в сутки.

Количество просмотров переваливает за отметку в 100 тысяч в сутки.

В среднем же месячная аудитория нашего интернет-портала составляет порядка 350 000 – 380 000 уникальных посетителей. По этому показателю ПЛН превосходит большинство интернет-сайтов Псковской области в 5 и более раз. Что касается сравнения посещаемости Псковской Ленты Новостей с тиражами печатных СМИ, то тут разница и вовсе в десятки раз.

В этом году, как и на протяжении последних лет, ПЛН уверенно лидирует в рейтинге самых цитируемых СМИ региона.Тематический индекс цитирования рассчитываемый «Яндекс», заключающийся в определении авторитетности интернет-ресурсов с учётом качественной характеристики для Псковской Ленты Новостей составляет 3 000 пунктов. ТИЦ ближайших псковских конкурентов, ПАИ и «Псковской губернии», равен 2 300 и 2 000 пунктов соответственно.

В чем секрет столь уверенного лидерства и стабильности читательской аудитории? Конечно, отдельные скептики будут апеллировать к бурному росту цифровых технологий, благодаря чему, с одной стороны, чтение новостей стало доступным и удобным с мобильных устройств, а с другой, привело к значительному сокращению аудитории печатной прессы. Это все совершенно верно. Равно как и то, что интернет и, соответственно, электронные СМИ с каждым годом становятся более дружелюбны людям старшего возраста, которые все чаще делают осознанный выбор в пользу новостных интернет-порталов, работающих в режиме онлайн.

Но, разумеется, причины многолетней успешности Псковской Ленты Новостей кроются, прежде всего, в особенностях подачи информации. Постоянно растет процент людей, не желающих потреблять тенденциозную пропаганду федеральных каналов, удовлетворяться новостями, отфильтрованные через многочисленные мембраны идеологических и партийных фильтров. К сожалению, в нашем регионе как власть, так и оппозиция используют СМИ в своих сугубо утилитарных целях. В этом смысле приходится констатировать неутешительный факт – провластные и оппозиционные медиа отличаются только лишь полярностью оценок в описании событий в угоду идеологическим установкам, а подчас и сиюминутным конъюнктурным интересам. Жизнь, в свою очередь,с каждым годом ставит все более сложные вопросы, а это вызывает резонную потребность беспристрастно разобраться в сути явлений, услышать различные точки зрения и, в конечном счете, найти ответы.

В отличие от других, Псковская Лента Новостей не принадлежит государственным структурам или же партийным институтам. Статус крупнейшего независимого СМИ позволяет быть полностью свободными от любого ангажирования. Одной из главных задач журналистов ПЛН является удовлетворение реально существующего запроса аудитории на получение достоверной и оперативной информации. Каждый день сайт пополняется большим объемом материалов: ежедневно на страницах ПЛН размещается свыше 100 информационных сообщений о политической, социально-экономической, культурной, спортивной, потребительской, развлекательной сферах жизни региона. Мы не стремимся работать по утвержденным шаблонам и соответствовать тем или иным идеологическим рамкам. Для читателей важно получать оперативную и достоверную информацию о событиях политической и социально-экономической жизни страны и региона. Резонансные темы не должны замалчиваться.

Событием года, по мнению читателей ПЛН, стала новость о смене губернатора региона и назначении врио губернатора Михаила Ведерникова. Сегодня вопрос: Who is Mr.Vedernikov, пожалуй, самый актуальный в политической повестке.

Столь же внимательно наши читатели следили и за новостями федеральной повестки, где, ближе к концу года, псковичи играли главные роли. Так, Андрей Турчак стал секретарем Генсовета и вице-спикером Совета Федерации, а Александр Козловский вошел в Генеральный совет «Единой России». Вишенкой на торте для экс-губернатора Псковской области стало интервью Владимиру Соловьеву в эфире федерального телеканала.

Знаковых визитов в регион первых лиц государства год уходящий не принес. Владимир Путин и Дмитрий Медведев Псковскую область объехали стороной. Зато их «злой гений» Алексей Навальный почтил псковичей своим внимание дважды. Сюжеты о его пребывании в городе, новости об открытии штаба Навального неизменно собирали не только максимальную аудиторию, но и самый широкий спектр мнений в комментариях. От себя добавим, что 28 мая в свой первый приезд Алексей Навальный нашел возможность принять участие в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», несмотря на очень напряженный график.

Среди других тем, вызвавших большой резонанс и дополнительный всплеск активности на сайте ПЛН, отметим сюжет вокруг избрания Ивана Цецерского Главой города. Оказывается, вполне рутинное мероприятие можно легко превратить в детективный сюжет всего лишь при помощи разноцветных шариковых ручек.

Победа кандидатов от «Яблока» в Плюсском и Гдовском районах долгое время находилась в топе обсуждений. Псковская Лента Новостей освещала эти события более широко, чем провластные СМИ и менее тенденциозно, чем ресурсы победившей стороны. Как говорилось выше, мы не замалчиваем события и не стремимся загнать новости в рамки идеологии.

С возрастающим недоумением жители Пскова и читатели ПЛН следили за развитием сюжета вокруг выборов сити-менеджера города. И здесь, на первый взгляд, все было понятно заранее, но смена губернатора внесла коррективы. К этим коррективам менее всех оказался готов тогда еще действующий глава городской администрации. Метаморфоза Игоря Калашников «сначала не подумал, потом решил подумать» может претендовать на верхние строчки в рейтинге «Перлы года». Хотя дружному коллективуПсковской Ленты Новостей думается, что первенство (при том за явным преимуществом) тут достанется депутату Госдумы Александру Васильеву, благодаря которому мы теперь немного больше знаем о мягких и теплых руках нашего президента.

Вообще 2017 год подарил читателям ПЛН немало курьезов. В первой половине года как грибы после дождя стали отрываться региональные отделения оппозиционных партий и кандидатов. Первой на этом поприще засветилась «Открытая Россия», которая незамедлительно погрязла во внутрипартийных разборках за пост руководителя. Читатели ПЛН и радиослушатели «Эхо Москвы в Пскове» с некоторым изумлением наблюдали за происходящим. К сожалению, более ничем псковское отделение «Открытки» не отметилось. Зато широко известный в узких кругах Василий Краснов регулярно напоминал о себе. Сначала он без ложной скромности заявил о том, что завершил трансформацию в лидера общественного мнения, по факту чего объявил себя кандидатом в губернаторы, создал блок имени самого себя и начал раздавать интервью, почему-то преимущественно на украинских телеканалах. А когда убедился в том, что широкая общественность пока еще не воспринимает его всерьез, решил перейти к простому сбору денег. Журналисты ПЛН,как могли,освещали этот путь к успеху, читатели активно сопереживали процессу.

Довершил весь этот паноптикум своеобразный политический каминг-аут известного псковского спортивного тренера Михаила Петрова, на просторах интернета известного как «Физрук». Бывший долгое время близким другом и, очевидно, соратником «серому кардиналу» псковской политики Максиму Жаворонкову, Петров объявил себя узником совести, заявил об угрозах со стороны компетентных органов, бежал в Эстонию, где попросил политического убежища. Кое ему и было предоставлено, правда,не совсем в том формате, на который рассчитывал «Физрук». По иронии судьбы, в поисках европейской свободы он оказался в эстонской тюрьме, где на все лады и довольно изобретательно костерит теперь уже европейские карательные органы.

Как и в прежние годы, значительный интерес читателей вызывали и публикации постоянных авторов ПЛН. «Словарный запас» и «Акценты» – проекты известного псковского публициста Александра Донецкого всегда находят широкий отклик аудитории. Обзор самых актуальных событий общественной жизни и политики традиционно по вторникам представлен в «Гонках по вертикали» Александра Савенко, а в четверг – в «Диванной политике» Юрия Моисеенко. В этом году к ним на регулярной основе добавились «Ржавчина» Дениса Кугая, «Минутка просветления» Светланы Прокопьевой – совместные проекты ПЛН и «Эхо Москвы в Пскове». Надо сказать, опыт тесного взаимодействия ПЛН и «Эхо Москвы в Пскове» оправдал наши ожидания и в новом году не только будет продолжен, но и существенно расширен.

Большую роль в общественно-политической жизни города и области играет «Общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей». С момента его появления в 2009 году он превратился в свободную, открытую, публичную площадку для обмена информацией и компетентными мнениями, которую активно используют представители власти, оппозиции, культуры, бизнеса и т.д. В 2017 году популярность «Общественного пресс-центра ПЛН» достигла исторического максимума. В среднем проводилось по 3-4 мероприятия различных форматов в неделю: пресс-конференции, брифинги, круглые столы, конференции с участием экспертов и представителей СМИ. В 2018 году планируется не только сохранить достигнутые показатели, но и более активно использовать центр в рамках экспертных и дискуссионных форматов.

Псковская Лента Новостей шагает в ногу со временем и широко представлена в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Twitter. Число подписчиков группы ПЛН в ВК в декабре 2017 года перевалило за 55 тысяч пользователей. В этой группе транслируются самые интересные, популярные и обсуждаемые новости из более чем 100 информационных сообщений, заметок и репортажей, ежедневно публикуемых информационным агентством. Кроме того, там объявляются читательские опросы и конкурсы, проводятся обсуждения резонансных тем.

В 2018 году основной акцент в рамках social media будет сделан на форсированное развитие официального Telegram-канала Псковской Ленты Новостей - t.me/plnpskov.

В общем, как вы уже поняли, мы не готовы остановиться на достигнутом! Мы хотим отвечать вызовам эпохи мобильных технологий, самым актуальным требованиям наших читателей и современным запросам рекламодателей.

Поэтому в новый 2018 год Псковская Лента Новостей входит с новым сайтом. Изменится не только внешний вид портала, который теперь отвечает возросшим требованиям в части визуализации, но и его функционал вышел на новый качественный уровень.

Главной составляющей ПЛН по-прежнему останется новостная лента, постоянно обновляющаяся в течение суток.Традиционно наши читатели смогут ознакомиться с выборкой как самых просматриваемых, так и самых обсуждаемых новостей.

Мы постарались создать сайт с максимально доступным и дружелюбным интерфейсом, удобство которого, без сомнения, оценит наша аудитория.Мы усовершенствовали систему разделов, сохранив при этом самые востребованные у псковичей проекты, такие как «ПЛН Автомир», «ПЛН Сцена», «ПЛН Универ», «Кто есть кто» и многие другие. Модернизировали мы и систему поиска: теперь искать нужную информацию намного проще и удобнее.

Подача информационных материалов на новом сайте ПЛН не только улучшилась с визуальной точки зрения, но и стала удобнее для восприятия благодаря новой верстке. Публикации лучше структурированы, появилась возможность делать врезки и вставлять в текст отдельными блоками комментарии экспертов. Кроме того, фоторепортажи теперь существуют не только как отдельный раздел сайта, но и могут быть прикреплены к конкретному материалу. В каждом разделе новости по важным темам объединяются в сюжеты, в каждом из которых может быть несколько десятков информационных сообщений. Такжена обновленном сайте можно будет выбрать территориальную привязку новостей: общерегиональные и федеральные, актуальные для Пскова и отдельно для Великих Лук.

Для удобства читателей мы предусмотрели несколько вариантов подписки на наши публикации. Актуальные новости вы сможете получать на электронную почту, через RSS-канал, в наших группах в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Телеграмм). Пользователям Google Chrome также теперь доступны всплывающие уведомления в браузере. Более того, вы, как и прежде, можете стать нашими ньюсмейкерами, предложив публикацию в популярной рубрике «Интерактив». К тексту можно приложить фотографии и видеоматериалы.

Добавим, что нашим читателям теперь также доступна удобная и функциональная мобильная версия сайта.

Новая версия сайта Псковской Ленты Новостей заработает с 9 января 2018 года - не пропустите!

«Эхо Москвы в Пскове»

Сегодня в Псковской области вещает больше десятка станций, в основном музыкально-развлекательные. И единственной общественно-политической радиостанцией в Псковской области, вещающей в теле-радио формате,является «Эхо Москвы в Пскове».

Политика и бизнес, экономика и строительство, культура и спорт, визиты известных персон – обо всем этом говорят вот уже четыре года корреспонденты нашей радиостанции. Основные программы – новости и обзоры событий политики и экономики, социальной сферы, деловой среды, беседы с гостями, интерактивное общение со слушателями, авторские программы на различную тематику.

За 2017 год на волне 102,6 FM вышло порядка 240 выпусков самой популярной аналитической программы «Дневной дозор». Ее постоянный ведущий Алексей Семенов каждый день поднимает самые острые проблемы социально-экономической и общественно-политической жизни региона.

За время своей работы, а псковское «Эхо» существует с января 2014 года, у радиостанции появились свои поклонники и постоянные слушатели. Особой популярностью среди псковичей пользуются такие состоявшиеся проекты как «Гонки по вертикали» Александра Савенко, представляющие собой еженедельный обзор политических событий региона. Кроме того, за прошедший год на «Эхо Москвы в Пскове» прошло более 250 прямых эфиров с политиками, чиновниками, бизнесменами, общественными и культурными деятелями. Не только регионального, но и федерального масштаба. В июне гостем нашей студии стал гуру отечественной журналистики, главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В прямом эфире нашей радиостанции принимал участие один из самых уважаемых сегодня российских ученых, политолог, историк, директор Института США и Канады РАН, бывший преподаватель Псковского педагогического института им. С. М. Кирова (1985 -2000) Валерий Гарбузов.

На неудобные вопросы радиослушателей в эфире «Эха Москвы в Пскове» отвечал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Массу позитивных впечатлений оставил известный актер Станислав Садальский.

В мае наши радиослушатели по достоинству оценили чувство юмора актера, телеведущего Максима Аверина

А в середине декабря к нам на эфир заглянула звезда тайского бокса, чемпион мира Артем Левин.

За четыре года вещания в Псковской области радиопроект «Эхо» по-прежнему остается уникальным. В 2017 году в эфире «Эха Москвы в Пскове» появилось больше аналитических программ, в которых ведущие вместе с радиослушателями комментируют и анализируют общественно-политическую повестку. Это такие передачи как «Сообразим на троих», «Урбаноиды», «Постскриптум».

Новый проект«Сообразим на троих» стартовал 16 февраля в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Его постоянными ведущими стали главный редактор радиостанции Максим Костиков, главный редактор «Псковской Ленты Новостей» Александр Савенко и публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Каждый четверг в 13:05 в прямом эфире они обсуждали все самое интересное и важное, что происходило в общественно-политической жизни страны и региона.«Сообразим на троих» ставит цель публично и непредвзято анализировать актуальную повестку. Поэтому в разное время со-ведущими проекта становились директор государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин, главный редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов и главред «Псковской Губернии» Денис Камалягин.

Еще один новый проект «Дело Луначарского». Программа выходит раз в две неделив прямом эфире по пятницам и рассказываето том, что происходит и будет происходить в культурной афише Псковщины. «Наша задача – не развлечь людей, аполучить от них отклик на то, что происходит, понять, насколько это устраивает публику и что они хотят увидеть», - поясняют авторыпроекта.

В славную «эховскую» команду влились и новые, но уже хорошо известные нашей аудитории авторы Светлана Прокопьева («Минутка просветления») и Денис Кугай («Ржавчина»). Настолько влились, что решили сделать совместный проект «Урбаноиды». Это цикл передач, выходящих, как и «Дело Луначарского, раз в две неделе по пятницам, посвященных проблемам функционирования и развития города Пскова. Острые комментарии, нетривиальные суждения без какой-либо лакировки действительности – это все про них, про «Урбаноидов».

В этом году помимо новых программ в сетке вещания «Эхо Москвы в Пскове» остались полюбившиеся псковской аудитории авторские проекты: «Акценты» и «Словарный запас» от Саши Донецкого, «Диванная политика» с Юрием Моисеенко.

Гостями прямых эфиров были секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикером Совета Федерации,экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы Александр Козловский и Александр Васильев, члены Совета Федерации Александр Борисов, недавно возглавивший Центральный исполнительный комитет «Единой России» и Елена Бибикова, спикер областного Собрания депутатов Александр Котов,руководители всех фракций облсобрания, глава города Пскова Иван Цецерский и избранный глава администрации Пскова Александр Братчиков. В эфире «Эхо Москвы в Пскове» присутствуют и представители оппозиции, в том числе несистемной - Лев Шлосберг, Николай Рассадин, Юрий Каныгин, Алексей Малов.

А в наступающем 2018 году радиослушателей ждут как новые форматы, так и новые имена. Все это и есть радио «Эхо Москвы в Пскове» на волне 102.6 FM…

Центр Деловой Информации

Девизы работы ЦДИ -динамика, развитие, реализация новых идей. 2017-й не стал исключением, и к новому году Центр Деловой Информации приходит с уверенным вторым местом по статистике LiveInternet, полноценной потребительской информационной картиной и багажом интересных и полезных проектов.

ЦДИ – это портал без политики и криминала. Эксперимент ЦДИ по созданию разноплановой потребительской картины можно считать успешным, что подтверждают данные авторитетного сервиса статистики. К концу декабря 2017 года ЦДИ пришел с показателем 21 тысяча просмотров ежедневно, что на 2 тысячи больше показателя декабря 2016 года. За 31 день (по состоянию на 25 декабря) ЦДИ имеет 46908 уникальных посетителей из Пскова и Псковской области, а общее число уникальных посетителей за последние 31 день превышает 95 тысяч.

За год на ЦДИ было около 12 тысяч публикаций. Суммарное количество просмотров по всем публикациям превысило 9 миллионов. Наибольший интерес у читателей вызывают темы, связанные с псковскими кафе и ресторанами, благоустройством Пскова, сферой ЖКХ.

В начале года читатели ЦДИ следили за тем, как в псковских автобусах внедряют валидаторы, а в квитанциях за квартиру вдруг появились ОДН вместо СОИ. В январе же горячо обсуждали открытие нового продуктового гипермаркета под названием «Лайм», а осенью столь же активно комментировали его закрытие. Универсам «Всенародный» также не прижился в Пскове - об ожидаемом открытии писали в марте, а закрытие в конце сентября ознаменовалось распродажей.

Переезд «Ракеты» и «Находки», открытие дебаркадера «Чайка» и кафе «Искра», банкротство собственника ТК «Меркурий», очередь в «ВоВу» и столпотворение в гипермаркете «Магнит», повышение цен на проезд в маршрутках и программа по благоустройству дворов, ярмарки и концерты – и из этого складывалась жизнь Пскова в 2017 году.

Защита прав потребителей – крайне важный сегмент информационной картины ЦДИ, и, сотрудничество с региональным Роспотребнадзором и обществом защиты прав потребителей «Наше право» позволяет Центру Деловой Информации выдавать читателям не просто эксклюзив, но и своеобразный ликбез, ведь на чужих ошибках учиться проще. Особенно читателей задевают за живое банковские темы (к примеру, публикация «Псковичка ни копейки не сняла с «кредитки», но спустя несколько лет должна банку внушительную сумму» входит в десятку информаций с самым большим числом просмотров).

Особым интересом пользуются темы, связанные со здоровьем. Благодаря сотрудничеству с кардиологом Жанной Шлосберг, главным врачом областного Центра медицинской профилактики Марией Отрадновой и другими представителями медицинского сообщества проект «Школа здоровья» получился полезным, интересным и актуальным.

Псковичи любят свой город, знают его и переживают за его будущее. Именно поэтому все, что связано с благоустройством города, вызывает волну обсуждений. С энтузиазмом размышляли о прошлом и будущем Пскова в форуме под серией публикаций Алексея Овчинникова под общим названием «Каким мы мог стать Псков, но не стал» http://businesspskov.ru/subject/369.html, с удовольствием рассматривали фото советского времени в соответствующем сюжетеhttp://businesspskov.ru/rinfra/rblago/123815.htmlи http://businesspskov.ru/rinfra/rblago/124714.html.

В 2017 году стартовали несколько проектов на стыке интересов потребителей и бизнеса. К примеру, эксклюзивный проект Центра Деловой Информации под названием «Великолепная семерка» – своеобразная шпаргалка гостям города. В течение нескольких месяцев псковичи выбирали и голосовали за лучшие, по их мнению, точки общепита, базы отдыха, проекты для семейного отдыха и досуга и т.п. В итоге победители «Великолепной семерки» получили наклейки, символизирующие признательность горожан за профессиональный сервис. Кстати, на итоговой пресс-конференции победители проекта дали несколько подсказок для «Великолепной семерки-2018», так что продолжение следует.

Проект «Вкусное соседство» также достоин того, чтобы быть озвученным при подведении итогов ЦДИ-2017. Редакция рассказала о псковских заведениях общепита с азербайджанской, грузинской, вьетнамской кухней, шеф-повара этих кафе и ресторанов поделились с читателями ЦДИ фирменными рецептами, а представители диаспор подсказали, где в Пскове можно отведать аутентичные блюда. Действительно, вкусный проект получился!

ЦДИ значительно облегчает жизнь псковичам, находя для них самое интересное в соцсетях, от полезной информации до провокационной («Не для девственниц из Псковского монастыря» – реклама от Алены Водонаевой, http://businesspskov.ru/rmarket/minfo/130649.html). Новый проект ЦДИ – еженедельная Инстарам-подборка публикаций вип-персон – читатели оценили, и каждый понедельник это одна из наиболее читаемых публикаций дня.

Конечно, мы никогда не забываем о конкурсах для читателей – проводим их на сайте и на странице ЦДИ соцсети Вконтакте. Последние несколько лет самым масштабным детским конкурсом на ЦДИ был конкурс новогодних рисунков для малышей и их родителей. В канун Нового года юные победители собирались на новогоднее представление и вручение призов и конфет в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. В этом году конкурс объявили для детских садов, в сотрудничестве с управлением образования Администрации города. Больше семидесяти групп боролись за победу!

«Итоги года показывают, что ЦДИ выбрал верное направление. Мы рады предоставить читателям действительно полезную информацию и всегда готовы совершенствоваться», – говорит главный редактор портала Виктория Голубкова.

Таким был минувший год для Псковской Ленты Новостей, радио «Эхо Москвы в Пскове» и Центра Деловой Информации. Масс-медиа, входящие в крупнейший частный холдинг региона «Гражданская пресса», оперативно и достоверно информировали своих читателей и радиослушателей о важнейших событиях и явлениях, предоставляли различные точки зрения, давали внятные ответы на самые сложные вопросы, то есть помогали своей аудитории разобраться в сути происходящего и находиться в центре общественной жизни, что так важно для каждого сознательного человека и гражданина. Вне всяких сомнений, следование этим принципам будет определять редакционную политику и в будущем году. Читайте, смотрите, слушайте! Мы работаем для вас и вместе с вами!

Источник: Псковская Лента Новостей