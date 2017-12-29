Олег Брячак: Я не заяц, и бегать ни от кого не собираюсь!

Сегодня, 29 декабря, Псковский городской суд отказал в аресте депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Меру пресечения в виде домашнего ареста для парламентария просило следствие по делу о мошенничестве. В зале суда находился конвой. Олегу Брячаку предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, в 2011 - 2013 годах Брячак через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 200 миллионов рублей. В интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей Олег Брячак прокомментировал исход сегодняшнего заседания.

- Олег Михайлович, как вы можете прокомментировать сегодняшнее решение суда?

- Я хочу сказать, очень хорошо, что есть еще справедливость в этом мире. Следователь в суде ходатайствовал о моем аресте, и прокурор поддержал предложение, но суд учел доводы, которые я привел: что мне вручили обвинительное заключение только во вторник. Следователь мне сказал, что будет ходатайствовать о моем аресте, что меня вызовут в среду. Я ждал в среду, ждал в четверг, никто мне не позвонил, и вот меня вызвали на пятницу. Следствие говорило, что Брячака надо арестовать, потому что он может скрыться или оказать давление на следствие. А я спросил у следователя: «Следователь, вот за период ведения дела я хоть какие-то попытки давления оказывал? Нет. А почему вы думаете, что я сейчас собираюсь их оказать? Я не собираюсь этого делать». Если бы я хотел, я бы уже 10 раз скрылся. Я часто пересекаю границу, но всегда возвращаюсь. Я не заяц и бегать ни от кого не собираюсь. Это для меня неприемлемо. У меня трое детей. Я что, детей что ли брошу? Суд счел доводы следствия неубедительными и отказал в моем аресте.

- Что вы можете сказать тем, кто, может быть, рассчитывал на другой исход сегодняшнего судебного заседания?

- Могу передать заказчику Турчаку большой привет, сказать, что так нельзя делать, как они делают. Это абсолютная чушь, полнейший абсурд, что якобы я там что-то похищал. Существуют все банковские проводки, по которым видно, что никаких денег я себе не присвоил, но почему-то эти банковские проводки суду не показали, а показали только версию банка, что он дал кредит и я там что-то себе присвоил. Если посмотреть по счетам, как все было, все сразу станет понятно. … Вообще банк ведет себя неправильно, пытаясь что-то организовать и меня обвинить.

Хочу всех поздравить с Новым годом и пожелать людям, чтобы у них никогда не было таких приключений, как у меня. Все-таки есть люди послабее и более восприимчивы, чем я. Знаете, когда за тобой стоят конвоиры, приятного мало, я скажу. Я привык отвечать за свои действия. Как только появились наши баннеры «Турчака в отставку!», появилось уголовное дело. Понятно, откуда растут ноги, но я от своих политических взглядов и от мнения по поводу Турчака не откажусь ни в коем случае, даже если меня будут бить.

Источник: Псковская Лента Новостей