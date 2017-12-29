Продолжительность жизни россиян к 2025 году должна достичь 76 лет - госпрограмма

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития здравоохранения, в соответствии с которой продолжительность жизни при рождении к 2025 году должна составить 76 лет, смертность снизиться, а удовлетворённость населения качеством медпомощи увеличиться до 54%, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Правительство Российской Федерации утвердило государственную программу "Развитие здравоохранения". Данная государственная программа рассчитана на реализацию до 2025 года»,- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что целями программы являются увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет, снижение к указанному периоду смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения. Также среди целей программы снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 на 100 тыс. населения и повышение к указанному году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54%.

По информации Минздрава, содержание государственной программы подробно раскрывается в подпрограммах - основных направлениях.

«Среди подпрограмм выделяются совершенствование оказания медицинской помощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие кадровых ресурсов и санитарно-курортного лечения в здравоохранении и др.», - сообщили в Минздраве.

Источник: Псковская Лента Новостей