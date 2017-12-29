Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Распродажа в STRAZA «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Итоги первого года в ГД Европа Плюс бьет рекорды Надежность, подтвержденная национальным регулятором Топ-3 зимней обуви В рубль не верят Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



Продолжительность жизни россиян к 2025 году должна достичь 76 лет - госпрограмма

29.12.2017 18:33 ПЛН, Псков

Правительство РФ утвердило госпрограмму развития здравоохранения, в соответствии с которой продолжительность жизни при рождении к 2025 году должна составить 76 лет, смертность снизиться, а удовлетворённость населения качеством медпомощи увеличиться до 54%, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Правительство Российской Федерации утвердило государственную программу "Развитие здравоохранения". Данная государственная программа рассчитана на реализацию до 2025 года»,- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что целями программы являются увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет, снижение к указанному периоду смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. населения. Также среди целей программы снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 на 100 тыс. населения и повышение к указанному году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54%.

По информации Минздрава, содержание государственной программы подробно раскрывается в подпрограммах - основных направлениях.

«Среди подпрограмм выделяются совершенствование оказания медицинской помощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие кадровых ресурсов и санитарно-курортного лечения в здравоохранении и др.», - сообщили в Минздраве.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь