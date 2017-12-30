«Прасковья Молочкова подарит горожанам много новинок»: на Псковском городском молочном заводе подвели итоги уходящего года и рассказали о планах на будущий

В ожидании Нового года принято подводить итоги и строить амбициозные планы на будущее. Кому-то из нас уходящий 2017-й год запомнится необычной погодой, кому-то - важными семейными событиями, кому-то - взлетом карьеры. А что важного принес этот год не просто человеку, а целому предприятию, да еще и одному из крупнейших в отрасли пищевой промышленности Псковской области? Мы попросили рассказать об итогах уходящего года и планах на будущий представителей Псковского городского молочного завода.

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Одним из важнейших достижений этого года на заводе считают успешную компанию по обновлению внешнего облика бренда «Прасковья Молочкова». Начиная с апреля псковичи замечали на прилавках знакомые продукты в новом оформлении. Первой «ласточкой» стало молоко в пленке жирностью 3,2%. Упаковка стала более яркой, красочной, при этом содержимое и стоимость молочной продукции остались неизменными.

Изменения претерпело также изображение коровы Прасковьи Молочковой, изменился цвет букв и дизайн верхней и нижней каймы упаковки. Остальная информация, в том числе слоган «С рождения с вами», - остались прежними.

Постепенно, в течение года, новым дизайном «обзавелись» сливочное масло и сметана, майонез и кефир, творог и топленое молоко.

Более того - на предприятии наладили выпуск молочной продукции в новом типе упаковки - молоко, кефир, снежок и топленое молоко теперь можно приобрести не только в пленке, но и в удобной пластиковой бутылке с завинчивающейся крышечкой. Для этого заводом было закуплено дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее выпуск продукции, соответствующее всем требованиям ГОСТа.

В июне Псковский городской молочный завод совместно с Псковской Лентой Новостей организовал зрелищный веселый праздник «Все лучшее - детям», приуроченный празднованию Международного дня детей и Всемирного дня молока, которые отмечаются в один день - 1 июня.

Придумали развлекательную программу, пригласили веселых ведущих, а еще приготовили множество призов, интерактивных конкурсов. В Финском парке тогда, несмотря на дождливую погоду, собралось много псковских семей, оценивших старания организаторов по достоинству. Не обошлось без подарков - все гости праздника получили в подарок вкусный снежок и мороженое.

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Осень стала для завода порой признания продукции на многочисленных конкурсах федерального значения, а также получения знаков отличия ее сотрудниками.

В частности, 1 сентября стало известно о том, что на международной выставке-ярмарке «Агрорусь», которая прошла в Санкт-Петербурге, творог Псковского городского молочного завода (торговая марка «Прасковья Молочкова») получил золотую медаль, а также диплом активного участника за подписью министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

«Продукция нашего предприятия в очередной раз подтвердила высокий уровень качества: творог Псковского городского молочного завода назван лучшим среди творогов, принимавших участие в конкурсе «Золотая медаль 2017», - отметил тогда генеральный директор завода Сергей Марчуков. - Конкурс проходил в рамках одной из крупнейших в России аграрных выставок. Молоко, сметана, сливочное масло и майонез Псковского городского молочного завода получили дипломы участников федерального этапа данного конкурса. Стоит напомнить в связи с этим, что в прошлом году наше предприятие также вошло в список честных молокопереработчиков, составленный Россельхознадзором. В этом списке оказались лишь те производители, которые не были в ходе проверочных и мониторинговых мероприятий, которые организовывало ведомство, застигнуты за фальсификацией молочной продукции».

В октябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени гендиректору Псковского городского молочного завода Сергею Марчукову. Торжественное вручение состоялось в ходе открытия агропромышленной выставки «Золотая осень - 2017», прошедшей на ВДНХ.

«Золотая осень» является главным аграрным форумом страны более 18 лет, сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и развивая современные технологии выставочного бизнеса в области АПК.

В ноябре четыре продукта торговой марки «Прасковья Молочкова» получили знак «Сто лучших товаров России». Лауреатом данного конкурса эксперты признали сыр сулугуни. Бифилайф, бифидок и кефир Псковского городского молочного завода получили звание дипломантов.

«Псковский городской молочный завод является бессменным участником конкурса «Сто лучших товаров России» на протяжении многих лет, - отметили в Северо-Западном Центре социологии и маркетинга. - и неизменно становится победителем. Условия участия в конкурсе очень жесткие, проводится очень строгий отбор, пробиться очень сложно. Никоим образом никто не может влиять на результаты исследований. Так что получение звания «Сто лучших товаров России» - это свидетельство настоящего качества продукта!»

По словам заместителя начальника лаборатории Лидии Михайловой, требования к качеству молока предъявляются уже на начальном этапе производства - при выборе поставщиков сырья. «Лаборатория осуществляет серьезный контроль качества молока по физико-химическим и микробиологическим показателям», - подчеркнула Лидия.

В середине ноября знак «Отличник качества» получила сотрудник Псковского городского молочного завода Татьяна Алексеевна Тагайкина, работающая мастером в цехе розлива Псковского городского молочного завода и контролирует полный цикл производства товара. «Для меня главное - чтобы продукция, которую мы выпускаем, была высококачественной, - подчеркнула мастер цеха. - Мы гордимся молочными продуктами, которые выпускаем, и всегда рады видеть их на прилавках магазинов и на столах у псковичей».

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В настоящее время на заводе продолжается работа по улучшению качества продукции и расширению ассортимента. «Не будем пока открывать тайну, но в будущем году псковичей ждет много новинок от Псковского городского молочного завода», - заверили нас на предприятии и пожелали горожанам в 2018-м году всего самого хорошего - здоровья, успехов, счастья и только качественных продуктов в холодильниках.

Кстати

Не пропустите праздничные скидки от «Прасковьи Молочковой» в псковских магазинах!

До 31 декабря в гипермаркете «Империал» все новинки этого года от Псковского городского молочного завода (в ПЭТ-бутылках: молоко 2,5%-ной жирности (0,9 кг), топленое молоко 3,2% (0.9 кг) и снежок (0.33 кг) - со скидками!

До 5 января в магазинах торговой сети «Магнит» действует особое предложение на майонез «Прасковья Молочкова» производства Псковского городского молочного завода. Майонез жирностью 51% в ведрах весом 0,9 кг можно приобрести со скидкой. Также в «Магнитах» до 5 января можно купить 5%-ный творог этой торговой марки в контейнерах весом 0,35 кг дешевле, чем обычно.

До 8 января 2018 года вы можете найти скидки на 51%-ный майонез «Провансаль» от Псковского городского молочного завода» в гипермаркете «Тележка».

Источник: Псковская Лента Новостей