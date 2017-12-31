«Пусть мечты сбываются!» - Псковский городской молочный завод поздравил псковичей с наступающим Новым годом

Псковский городской молочный завод поздравляет псковичей и жителей области с наступающим Новым годом и Рождеством!

«От всей души благодарим за проделанную в 2017 году работу, за совместно достигнутые успехи, за надежность и доверие, и надеемся, что следующий 2018 год станет еще более плодотворным», - отметили на предприятии.

«Хотим пожелать всем устойчивого развития, удачи во всех начинаниях, здоровья, любви и благополучия. Пусть мечты сбываются, жизнь будет наполнена радостными событиями, и в ней всегда найдется место для чуда!»

Напомним, в преддверие Нового года предприятие сделало подарок псковичам, объявив скидки на самые важные продукты для новогоднего стола, в том числе майонез.

В частности, до 31 декабря в гипермаркете «Империал» все новинки этого года от Псковского городского молочного завода (в ПЭТ-бутылках: молоко 2,5%-ной жирности (0,9 кг), топленое молоко 3,2% (0.9 кг) и снежок (0.33 кг) - со скидками!

До 5 января в магазинах торговой сети «Магнит» действует особое предложение на майонез «Прасковья Молочкова» производства Псковского городского молочного завода. Майонез жирностью 51% в ведрах весом 0,9 кг можно приобрести со скидкой. Также в «Магнитах» до 5 января можно купить 5%-ный творог этой торговой марки в контейнерах весом 0,35 кг дешевле, чем обычно.

До 8 января 2018 года вы можете найти скидки на 51%-ный майонез «Провансаль» от Псковского городского молочного завода» в гипермаркете «Тележка».

Источник: Псковская Лента Новостей