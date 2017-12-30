Суженый может привидеться незамужним девушкам сегодня ночью

Данилов день отмечается по народному календарю сегодня, 30 декабря. Как сообщает «Календарь праздников», в этот день чтут память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и в числе других пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их при своем дворе и обучить их халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу - еще и дар прозорливости и истолкования снов.

Однажды Навуходоносор повелел воздвигнуть огромную статую в честь себя, которой люди должны были поклоняться. Отроки отказались сделать это, и царь приказал казнить их. Однако они остались невредимыми даже в раскаленной печи. Видя это, правитель проникся уважением к ним. При другом царе, Валтасаре, святой Даниил истолковал огненную надпись «Мене, Текел, Перес», появившуюся на стене дворца во время пира и предвещавшую падение Вавилонского царства.

На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трех лавровых листах писали имена трех его друзей - Анания, Азария и Мисаила - и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.

Наши предки говорили, что «Данила декабрь торопит», приближает Рождество и Новый год. В этот день особое внимание уделяли огню. «Хозяйка печь топила, чтобы на два дня тепла хватило», - замечали люди. Ночью же разводили огромные костры, приговаривая при этом: «Разгони, огонь, темноту, постращай стужу». Обращали внимание на приметы погоды. Считалось, что если на Данила на деревьях появится иней, то Святки будут теплыми. Если же началась метель, это говорило о том, что летом пчелы будут хорошо роиться.

Источник: Псковская Лента Новостей