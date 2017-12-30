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Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...77



Последний день уходящего года в Псковской области будет дождливым

30.12.2017 17:57 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 31 декабря, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: -2…+3 градуса. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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