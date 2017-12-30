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В канун Нового года в Острове открылся кинотеатр

30.12.2017 11:41 ПЛН, Псков

После 30 лет забвения в Острове открылся современный кинотеатр. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, первый сеанс в преддверии Нового Года, в субботу, 30 декабря, бесплатно посетили школьники-отличники и ветераны Великой Отечественной войны.

Зрители посмотрели российский мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта».

Первое время эта картина будет единственной в прокате, так как кинотеатр пока работает в тестовом режиме, но со временем жители Островского района смогут увидеть и другие киноновинки, отметил глава района Дмитрий Быстров.

Возродить кинопоказ в муниципалитете удалось благодаря участию Псковской области в программе Министерства культуры РФ по организации и восстановлению муниципальных кинозалов. Ремонт помещений был проведен на средства районного бюджета. Теперь в обновленном кинозале с комфортом могут разместиться 190 человек. Помимо удобных кресел здесь установлена приточно-вытяжная вентиляция, заменено напольное покрытие и оборудована многоуровневая рассадка. Также отремонтированы фойе и кинооператорская, обновлены акустические панели.

На средства федеральной субсидии в размере 5 млн рублей приобретено и установлено современное звуковое и кинооборудование, в том числе с возможностью показа фильмов в формате 3D.

Напомним, регион подключился к программе Минкульта в 2016 году, который был объявлен президентом России Годом кино. Тогда первые современные кинозалы открылись в Порхове и Себеже. В этом году возможность смотреть кино на большом экране появилась также у жителей Опочецкого, Новосокольнического, Дновского, Пушкиногорского и Невельского районов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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