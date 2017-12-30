Псковский омбудсмен принял участие церемонии вручения госпремий в Кремле

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие торжественной церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности, которую в Екатерининской зале Кремля провел президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, в этом году лауреатами стали председатель Региональной общественной организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений» (Московская Хельсинкская группа) Людмила Алексеева и председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов. Как сказали оба лауреата, деньги они намерены потратить на свою правозащитную и благотворительную деятельность.

На церемонии вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

Лауреатов Владимир Путин назвал «людьми неординарными, доказавшими, что для стремления приносить пользу, отстаивать правду и справедливость не существует преград, что человек, движимый бескорыстием, способен сделать очень и очень многое, изменить мир вокруг себя». «Очень важно, что неравнодушных, деятельных людей с каждым годом у нас становится все больше и больше, а значит, наше общество становится более зрелым и более гуманным», - отметил президент.

«У таких людей разные, безусловно, взгляды, профессии, возраст, да и достаток тоже, но их роднят между собой общие нравственные ценности и отношение к жизни, готовность помогать тем, кто в этом действительно нуждается, брать на себя ответственность и щедро делиться теплотой своего сердца, своей души. Своим примером вы задаете нравственный ориентир и план, причем миллионам людей», - сказал глава государства.

Как отметил по завершении церемонии Дмитрий Шахов, такие премии в нашей стране учреждены впервые указом президента в 2015 году. Первыми лауреатами Госпремии в 2016 году стали общественный деятель и правозащитник Елизавета Глинка и директор организации «Детский хоспис» Александр Ткаченко.

«Такое внимание к людям, кто всю свою жизнь посвятил служению и помощи простым гражданам, попавшим в трудную ситуацию, кто на общественных началах защищает фундаментальные права и свободы обычного человека, достойно уважения и поддержки со стороны государства. Тем более такого государства, которое считает себя правовым и демократическим, соблюдающим общепризнанные мировым сообществом ценности в области прав человека», - сказал псковский омбудсмен.

Источник: Псковская Лента Новостей