Отдел Росгвардии по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 222 Уголовного кодекса РФ). Однако лицо, добровольно сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

Отдел Росгвардии по Псковской области призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Напоминаем, что постановлением администрации Псковской области от 11.07.2013 № 299 «О выплате денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» утверждено Положение о порядке и размере выплаты гражданам денежного вознаграждения, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и предметов вооружения.

Вышеуказанным постановлением установлены размеры денежной компенсации, так, например: за огнестрельное нарезное длинноствольное оружие предусмотрена выплата в размере - 1800 рублей, за огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие - 1500 рублей, за винтовки, карабины - 3000 рублей, за боевые гранаты, мины, снаряды -1500 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей