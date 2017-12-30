Провести 2017 год в клубе «TIR» смогут псковичи сегодня в рамках фестиваля «Добрый рок»

Сегодня главный предпраздничный день. Походы за ингредиентами для салатов на праздничный стол, последние приготовления костюмов, ну а вечером можно смело начинать проводы 2017 года в хорошей компании. Он был разным, добрым и не очень, солнечным и дождливым, готовым к исполнению многих желаний и обломный для кого-то...

Но он был... этот 2017, и хорошего и Доброго в нем было куда больше, чем плохого. Так, например, у «Доброго рока» появились новые партнеры из псковского бизнеса, понимающие значимость проекта для области, Пскова, простых людей. Есть определенные наработки на будущий 2018-й. Так, например, сейчас «Добрый рок» готовится к тому, чтобы концерты проводились еще в нескольких крупных городах страны. В августе, к примеру, «Добрый рок» едет в Москву. Пожелайте нам удачи!

Проведем этот год достойно сегодня, 30 декабря, в 20.00 в клубе «TIR»!

Будет много звука, света, драйва и энергии! Кто-то получит подарки, а некоторых ждут сюрпризы от организаторов!



Группы-участники:

DrunkSad (Псков)

Молодая, начинающая и, пожалуй, самая неординарная группа на Псковской рок-сцене. Несмотря на то, что всем участникам только недавно исполнилось 18, они уже успели дебютировать в клубе «TIR», дать пару концертов в Санкт-Петербурге и Великих Луках. Образовались в августе 2016 года. Их музыка - разнообразная смесь направлений альтернативной рока. Каждый раз на сцене парни полностью отдают свою энергетику, эмоции, что нельзя не почувствовать. Слушатели отмечают в коллективе отличное исполнение и драйв.

Snatch (Санкт-Петербург)



Сегодня одно из самых ярких явлений на петербургской сцене. Их стиль – это современная, актуальная рок музыка, ориентированная на широкую аудиторию. Многие музыкальные критики отмечают группу как мощный, яркий коллектив, который отличает удивительная сыгранность и профессионализм. Каждый выход группы на сцену - это эмоциональное взрывное выступление, насыщенное неповторимой энергетикой.

«Режим ожидания» (Санкт-Петербург)

«Мы все чего-то ждем, каждый день ждем, что что-то случится: хорошее или плохое. Ожидание. Мы постоянно в нем. Поэтому - режим ожидания. Но в наших текстах, словах и смыслах, которые мы создаем - мотивация. Мотивация к движению, встать и сделать сегодня. Хватит сидеть дома. Вот такой контраст»...

Вся прибыль с концертов «Доброго рока», а также с реализации рекламных материалов, идут на реализацию программы помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении.

Вход 150 — 100 рублей (студенты/школьники).



Делать Добро просто и радостно. Главное — захотеть его делать!

Андрей Семенов

Источник: Псковская Лента Новостей