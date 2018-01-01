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Достатка, уюта и согласия в новом году пожелал каждой псковском семье Александр Козловский

31.12.2017 20:49 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Александр Козловский поздравляет жителей Псковской области с наступающим Новым годом.

«Уважаемые земляки, дорогие друзья!

Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим Новым годом! Это один из самых любимых и добрых праздников, который собирает за праздничным столом всю семью, дарит ожидание чуда и детям, и взрослым.

В преддверии Нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее. Вместе с вами мы достигли в уходящем году определенных успехов. Реализованы многие крупные проекты, заложены основные точки роста для дальнейшего развития экономики, промышленности, социальной сферы.

В наступающем году нам с вами предстоит многое сделать, и для этого у нас есть все возможности. Вместе с руководством области, при поддержке партии «Единая Россия» я продолжу отстаивать интересы региона в Государственной Думе. Моя главная задача – чтобы законы работали на благо людей, а каждый район Псковской области был современным, комфортным и уютным для жителей.

Уверен, что с вашей помощью и поддержкой у нас все получится. В эти светлые предновогодние дни я от всей души желаю, чтобы новый год стал для вас удачным и счастливым, чтобы в каждом районе и городе, в каждом поселке и каждой семье был достаток и уют, согласие и мир.

С праздником вас, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!

Депутат Государственной Думы А. Н. Козловский».

Источник: Псковская Лента Новостей



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