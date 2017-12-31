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Жителям Пскова напоминают телефоны экстренных служб

31.12.2017 15:39 ПЛН, Псков

Жителям Пскова напоминают телефонные номера оперативных и экстренных служб, которых им могут пригодиться в период новогодних и рождественских праздников.

Управление ФСБ России по Псковской области

72-52-00 - дежурный:

66-22-66 - телефон доверия

Управление МВД России по Псковской области

66-16-49 - дежурный:

59-22-33 - телефон доверия

Управление МВД России по городу Пскову

02, 102, 59-63-22 - дежурный Управления МВД (Запсковье)

57-10-97 - дежурный отдела полиции №1 (Завеличье)

66-94-77 - дежурный отдела полиции №2 (Центр)

Главное Управление МЧС России по Псковской области

79-44-44 - дежурный:

79-99-99 - телефон доверия

 

112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб;

101 (01) - служба пожарной охраны;

102 (02) - служба полиции;

103 (03) - служба скорой медпомощи;

104 (04) - аварийная газовая служб;

 

55-62-22, 57-87-08 - аварийная служба лифтов;

79-44-44 - оперативный дежурный ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России по Псковской области»;

055, 29-01-15 - единая дежурно-диспетчерская служба города Пскова;

62-48-28; 62-49-20 - Государственное автономное учреждение «Противопожарный лесной центр».

Источник: Псковская Лента Новостей



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