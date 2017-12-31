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Депутат Александр Васильев пожелал псковичам, чтобы их жизнь стала широкой и гладкой дорогой к успеху

31.12.2017 14:29 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Александр Васильев поздравил жителей Псковской области с наступающим Новым 2018 годом.

«Это удивительные дни, которых все мы ждем с особым чувством и настроением, время для наших новых планов и подведения итогов уходящего года. Пусть Новый год войдет в ваш дом с теплом и улыбкой, будет наполнен интересными событиями и добрыми делами, принесет в вашу жизнь новые успехи и удачи, станет годом реализации намеченных планов. Пусть ваша жизнь станет широкой и гладкой дорогой к успеху!» - цитирует слова парламентария пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Александр Васильев пожелал жителям региона крепкого здоровья, мира и благоденствия, неувядаемого оптимизма и стабильности, делового настроя и вдохновения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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С Новым 2018 годом!


 

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